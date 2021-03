Esa entrevista con Oprah

LA ENTREVISTA de los duques de Sussex, el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle, con Oprah Winfrey en la CBS ha levantado de inmediato gran polvareda y polémica, como seguramente se pretendía. Estas cosas que siempre eran como de revista satiné, charla blanda de las vidas domésticas, de pronto se convierten en Hardtalk, como el programa británico, charla dura, donde salen a relucir cosas muy alucinantes.

Ya digo que vivimos tiempos feroces, tiempos también en los que todo se está reinventando, y, algunas cosas, desde la simplicidad. Para empezar, supongo que los tabloides británicos, que ya se sabe cómo son, y qué portadas perpetran a menudo, parecen ser los más beneficiados con la movida Royal, aparte la CBS misma y la productora Harpo, es decir, la productora de la mismísima Oprah. Ella sabe un rato de comunicación. Ha triunfado a lo largo y ancho de sus programas, y supongo que vio en esta pareja atípica (o no tanto), que ha salido corriendo de los pasillos Windsor a toda pastilla, una oportunidad para revisitar algunos terrenos pantanosos.

El resultado, ya digo, ha sido un movidón mediático que habrá inundado de periódicos de usar y tirar el metro de Londres, qué tiempos aquellos. Es decir, lo que los Sussex han dicho, como las acusaciones de racismo, han resultado muy serias y muy duras, de acuerdo, pero al tiempo todo se ha reconvertido en ese entretenimiento feroz, sí, también feroz, que suelen proporcionar los tabloides, en lo que nada se celebra más que la vida exagerada de alguien.

Noticia bomba, que decía Evelyn Waugh. Guau. Ya comprenderán que de inmediato me acordé, ¡otra vez! de The Crown una de mis series clásicas de cabecera (tengo otras de cabezada, de cabezada en el sofá), y de aquellas escenas en las que se mira con gran preocupación la prensa de la mañana en los salones de palacio. Tal cual. Había rumores, y resultó ser mucho peor. Y en lo de Oprah, o sea. La salida de los Sussex no fue fácil, se vieron las costuras de las desavenencias, que no parece algo tan raro, si de familias hablamos.

Lo mismo me decía el otro día Zarzalejos, con su libro sobre nuestro rey. Las familias son familias, a fin de cuentas, sean reales o irreales. Así pues, era sabido que Markle no encajaba, o no quería prescindir de su carrera profesional, o lo que fuera. Irse a América debió de potenciar algunos recuerdos en la familia de Isabel II, y, sobre todo, estaba ese intento de apartarse de las normas de la casa, de tener su propia agenda y estilo. Sobre todo, supongo, el estilo.

Soltada la bomba algunos esperan a ver los destrozos. Pero me temo que Isabel II tiene una larga experiencia en esto, pues no le ha faltado, de cuando en vez, un annus horribilis que llevarse a la boca. Ya casi es tradición. Como también enseña muy bien The Crown (es una mina, se lo juro), de pronto ha imperado el silencio. Un silencio que a buen seguro albergará en su vientre rabia y desasosiego, pero no creo que se llegue a ver en la superficie ni un pequeño oleaje. Las pocas fuentes oficiales que hablaron dijeron que de racismo nada, y los laboristas, en cambio, piden investigación.

Como se ha dicho, Megan habló, más que nada, de un sentimiento. De la sensación de frialdad y desamparo. No hubo nombres ni apellidos, excepto los suyos. Pero eso sí, la reina quedó fuera de toda sospecha. Salvo eso, todos los puentes, si es que quedaba alguno sano, volaron por los aires.