Esa foto en la cumbre

NO es que esté Joe Biden para tirar cohetes, pero en esa foto con Pedro Sánchez, sí, la foto, se le ve de nuevo con cierto aire condescendiente, como quien pregunta al sobrino: ¿qué hay de lo tuyo? ¿Cómo va todo? Y palmada en el hombro. Tampoco creo que esté pensando: “venga, chaval, dale duro”. Pero, por otro lado, también tiene algo de saludo comprensivo, aunque rápido, del familiar senior al cargo, porque Estados Unidos aún está un poco al cargo de todo esto, si bien algunos aseguran que se está quitando.

Comprendo que las cumbres (en este caso, el G-20) necesitan esto del morbo de las fotos, ya que no se escucha de lo que hablan, y eso que no se ponen la mano delante de los labios: eso sólo lo hacen los futbolistas. Si se la pusieran tendríamos que deducir que están diciéndose algo muy importante, algo así como “ahora hay que atacar por la izquierda, Pedro”, o “mantengamos la presión alta para que no salgan tan fácilmente con el balón jugado”.

La mascarilla ayuda a no leer los labios, pero en la foto que circula por ahí Biden no la lleva, por lo que sea. Con tantas cumbres, seguramente resulta difícil estar listo para tantas fotos, sobre todo las que no son grupales, que esas siempre transmiten rigidez (cuando estaba Berlusconi, las animaba mucho). Sin embargo, basta con hacer un barrido por esas instantáneas para deducir cómo ha ido la cosa, para intuir quién presta más atención a quién, quién se mostraba más retraído o más extrovertido, y luego está Boris Johnson, que en esto tiene sus propias categorías. Es algo parecido a ver el álbum de las bodas de tus amigos.

Por todo eso los medios suelen esperar ese momento en el que Pedro Sánchez y Joe Biden se cruzan, ya sea en un pasillo (eso fue la otra vez) o en la sala central, o en los aledaños. Imagino que esperan siempre con un cronómetro en la mano, lo que dificulta la acción. Tampoco creo que Sánchez esté pensando en arañar segundos a ese cronómetro, tipo Primoz Roglic, pero como Morbo de Cumbre, ese género en alza con nombre de vino, seguro que funciona. Ya puede Sánchez tener largos parlamentos con otros líderes, que son muchos, que la foto siempre va a ser el momento Biden, la postura de las manos de Biden, los labios de Biden, la mirada de Biden. En la foto, por cierto, Sánchez sujeta levemente el codo del presidente norteamericano, o eso me ha parecido sin el VAR. No creo que fuera por temor a que se le escapase por el primer pasillo libre.

Dicho esto, temo que los verdaderos temas de la cumbre acaben sepultados por las formas y por las instantáneas. Ahí Merkel, ya en retirada, gana muchos enteros: es capaz de confundirse con el decorado, por mucho que vaya vestida de amarillo. Siempre tuvo apego por la discreción.

Y aunque el anfitrión es Draghi, un técnico pragmático capaz de hablar de la injusticia en el reparto de las vacunas, no hay duda de que Biden venía pensando en Macron (Johnson, aparte, claro, si es que sigue en pie lo del ‘amigo especial’). Macron lleva semanas enfadado por lo de Aukus, la alianza anglosajona que incluía la venta de los submarinos nucleares a Australia, y parece que Biden ha aceptado que muy elegante la cosa no fue. Las cumbrede palabra. Luego ya vamos viendo. Y para tener esas fotos guais, también sirven para eso. Para quitarle hierro a casi todo, al menos.