Escaramuzas parlamentarias

A veces, ocurre que nuestros parlamentarios, en su afán de ser originales y efectistas, aprovechan el turno de palabra para lanzar sus partidarias diatribas, tratando de poner contra las cuerdas al adversario. Utilizan, para ello, un lenguaje que raya en lo grosero, con la intención de provocar al adversario quien, a su vez le contesta con lindezas de lenguaje similares. Se hizo popular el “y tú más “, como si, con ello, fuera bastante para borrar los propios descarríos que unos y otros tienen en su haber.

A todo esto, llaman, hoy, los del bando de gobierno crispación y de tal acusan a la derecha, sin admitir que el fenómeno lingüístico de crispar, con la palabra, suele ocurrir, cuando no hay verdades, para refutar los argumentos certeros del contrario. Que no es siempre el caso. Es lenguaje propio de actitudes defensivas y ofensivas, sin distinción de bando, y se utiliza más, cuanto, el que crispa más ataca, en donde duele, al adversario.

Otro comportamiento que produce crispación es el de aquel que echa mano de la faltriquera de la historia, para hurgar en las heridas del contrario, recordándole episodios denigrantes del pasado, sin que vengan a cuento, en el presente. También crispa poner motes políticos, acusando, por ejemplo, de fascistas a partidos que profesan la más pura democracia. Y no digamos lo que ocurre con el tema pantanoso de la corrupción que, habiendo enlodado a los dos partidos mayoritarios, parece como si solo fuera asunto del PP, saliendo en los medios, casi a diario, mientras duerme el silencio del injusto el, nada menos, maloliente carajal de Andalucía, con los ERE.

Y esto crispa, como crispa que se llegue hasta el insulto, cuando, en aquel debate preelectoral, televisivo, el entonces candidato, señor Sánchez, llama “indecente” al jefe de Gobierno, señor Rajoy, y se queda tan pancho. Luego llegó a ser, él mismo, presidente, apoyándose en la muleta de la mentira más flagrante de la democracia española. Episodio vergonzoso y singular que no tiene parangón, en gravedad y crispación.

La política no es eso. Es palestra que requiere la verdad, el honor, la debida educación, el debate entre adversarios, no enemigos, sin cordones sanitarios, sin coartar los derechos de los otros a utilizar la fusta de la crítica valiente y motivada, cuando llega la ocasión. No olvidar lo que, con frecuencia, se repite: el Parlamento es el templo de la democracia y las escaramuzas parlamentarias son para discutir sobre algo que interesa al pueblo. No a los partidos políticos.