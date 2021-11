Escasa credibilidad

LAS declaraciones de Otegi han generado reacciones muy variadas. En unos, rechazo abierto porque no piden perdón ni a víctimas, ni a familiares, ni a quienes siguen sufriendo las consecuencias de los atentados. Los escépticos creen que existe un pacto oculto con el PSOE tras el anunciado objetivo de EH Bildu de conseguir la libertad de los 200 presos de ETA. Ante la pregunta concreta de Pablo Casado a Pedro Sánchez acerca de si liberaría a los 200 presos de ETA, la respuesta fue: “Un no rotundo”.

Otro hecho íntimamente relacionado con este suceso: Todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo EH Bildu, acordaron una declaración de “firme condena” a ETA.

Finalmente, los homenajes populares a los presos de ETA, con apoyo de ciertos partidos políticos, han crecido de forma de forma llamativa últimamente.

Ante estos hechos, ¿qué credibilidad pueden tener las palabras de Otegi, muy estudiadas para no decir más que lo que quería decir y sin apenas levantar la mirada? Parece legítima la incredulidad de unos y la desconfianza de otros.

Otegi dijo una gran verdad: “España está en manos de EH Bildu y Esquerda Republicana”, por el peso que tienen los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados en relación con el número de votos que obtienen, que se explica por un sistema electoral que PP y PSOE han descartado cambiar en ninguna de sus mayorías absolutas mediante el acuerdo de ambos; a unos y otros les ha venido bien pastelear con los independentistas para asegurarse la investidura.

Así las cosas, el objetivo de EH Bildu es desbancar al PNV en las próximas elecciones autonómicas, con el apoyo del PSOE; por eso Otegi acepta mostrarse compungido, pero menos –exige libertad para sus presos y rechaza la condena a ETA en el Parlamento Vasco–, al tiempo que promete a Sánchez apoyar sus presupuestos. Amancebamiento para mantenerse en La Moncloa y entrar en Ajuria Enea.

Me gustaría añadir algo sobre el perdón. Pedirlo y concederlo pertenece a la esfera íntima del ser humano, no a las instituciones. Debería ser un acto personal libre y voluntario, nunca forzado, pues resultaría ineficaz y antinatural. Ahora bien, promover desde instituciones públicas y partidos políticos actitudes encaminadas al perdón –recordemos los encuentros entre víctimas y victimarios–, desaprobar expresamente, no participar, y hasta prohibir homenajes a quienes mataron, sí podría hacer creíbles las palabras de Otegi. Tristemente, el ambiente no parece propicio.