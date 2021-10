Escrivá enguedella o debate das pensións

O ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, mentres coa man esquerda vota a prol de que as pensións se revaloricen cada ano, dacordo coa evolución do IPC, ou sexa para manter seu poder adquisitivo, coa outra non deixa de facer acenos respecto de que o sistema non é sostíbel e necesita de amplas reformas. Dándolle a razón á patronal e os partidos da dereita, como acaba de suceder no Parlamento perante a presentación da primeira parte da reforma das pensións, neste caso no referente á: Actualización, Adecuación e Modernización do Sistema de Seguridade Social.

O proxecto de Lei segundo a páxina web do Governo central consiste: “nun conxunto de medidas que teñen como obxectivo reforzar a sustentabilidade futura do sistema de pensións (...) O texto contempla disposicións de gran relevancia que afectan, entre outras cuestións, á idade de xubilación, contía das pensións, mocidade en formación, mellora das pensións mínimas para persoas soas, separación de fontes, traballadores agrarios, traballadores autónomos, Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais e factores de sustentabilidade do Sistema”.

Agora ben, se para a dereita o proxecto non lles é funcional aos intereses que defenden, o certo é que, malia que se garante manter o poder adquisitivo das pensións, o apoio que se lle dá através dalgunhas mensaxes por parte do Governo (cando menos do PSOE) aos sistemas complementarios e á extensión da vida laboral, indica que se parte da hipótese de que o sistema público terminará tendo a medio prazo un carácter de mínimos. Daquela que, en coherencia, Escrivá non deixe de teimar na idea de que se terán que facer esforzos especiais por parte das persoas que nas vindeiras décadas van acceder ás xubilacións, dado que os ingresos serían inferiores aos gastos. É lóxico polo tanto que algúns partidos votasen a prol de que se tramite a Lei aínda mantendo reservas (e mesmo oposición) sobre algúns aspectos, na espera de que se modifiquen no debate parlamentar. Por exemplo, o deputado do BNG Nestor Rego anticipaba que: “persisten ameazas como o ‘factor de equidade interxeneracional’, que substituirá o factor de sustentabilidade do Partido Popular “.

Mais, cando se trata da sustentabilidade non se pode obviar a constante caída dos salarios, especialmente na franxa de ingresos cotizábeis (por debaixo dos 4 mil euros), malia o aumento da xornada real. Ao que se engade a perda de ingresos no sistema pola subvención a determinados contratos e que non se cotice por riba da cantidade antes indicada. No caso concreto da nación galega, constatase que as rendas do traballo non deixaron de baixar. No ano 2008 os ingresos dos/as asalariados representaban o 46,4% da renda e os do capital o 43,9%, unha década despois, en 2018, o 45,6% e o 46,1% respectivamente. Polo tanto a eiva nos ingresos do sistema está esencialmente nos baixos salarios, na precariedade, nas horas que se traballan a máis e non se pagan, na economía en negro (un 24,6% no Estado español).

Outros temas, como as modificacións das pensións privadas, ficaron pendentes para o ano 2022. Porén todo indica que aínda que se reforme o modelo e os criterios de xestión o Governo semella querer contar con estas pensións complementarias como unha solución á fenda entre ingresos e gastos no sistema, para reducir progresivamente os segundos. Se fose así no futuro converteríase o sistema público de pensións nun ingreso de mínimos. Isto semella que é no que está a pensar o ministro Escrivá. Respecto do proxecto presentado a separación de fontes é un paso adiante, se o texto definitivo termina diferenciando ás persoas por conta propia e ás autónomas, ou aquelas que non cotizaron e reciben unha achega solidaria, ou eliminando dos gastos os custes do Ministerio. Veremos que dá de si o debate parlamentar. En todo caso dado a súa transcendencia social debería ser acompañado pola mobilización dos colectivos afectados, dado que a presión dos poderes facticos, económicos e institucionais, nunca deixan de estar presentes.

