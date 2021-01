Escuela de Rojos

DEFINE a Real Academia Galega que o adxectivo roxo é de aplicación ao cabelo da cor do ouro ou algo máis escura. Daquela na compostelá localidade de Roxos deberían abondar e, dou fe, algúns hai, aínda que nin moito menos son maioría. De seguro que o noso veciño Ramón Lourenzo habería explicar mellor a súa etimoloxía.

Comeza o 2021 como un novo Ano Santo e non podo esquecer que xa se compren 50 anos do de 1971, ao que este mesmo xornal referíase o 4 de xaneiro do ano pasado lembrándonos que “miles de nenos aloxáronse na Cidade de Lona, no Campus, durante o xubileu de 1971“, nos terreos nos que hoxe se sitúan as facultades de Dereito e Farmacia da USC. Eran os tempos do último cardeal da sé compostelá, D. Fernando Quiroga Palacios. Por certo, o primeiro cardeal que celebrou misa en galego.

Naquelas alturas en Roxos había unha escola unitaria con dúas aulas. Unha de nenas e outra de nenos, da que eu fun alumno. Foi así até que pola Lei Xeral de Educación de Villar Palasí, pouco despois, a división pasou a ser dunha aula para os alumnos de primeiro a terceiro da nova EXB e outra para os de cuarto a oitavo.

Pola vantaxe de ser composteláns, as nenas e nenos de Roxos non fomos usuarios da Cidade da lona. O noso mestre era D. Jesús Ríos Silva, tamén coñecido por ter sido directivo da SD Compostela, nos 70, cando a presidencia de Albarrán. Foi quen substituíu ao que tan malos recordos xerou ao noso veciño, o pintor Quintana Martelo, como tamén o fago eu do cura que nos acompañou, D. Maximino, de escuro pasado.

D. Jesús e D. Maximino leváronnos un día á Catedral en peregrinación, na que coincidimos con moita rapazada doutros colexios. Cada escola formou na praza do Obradoiro identificándose cunha pancarta. E aí foi, como cativo duns oito anos que era, cando me decatei de que algo non ía ben, pois a nosa dicía “Los niños de la Escuela de Villestro con el Apóstol”. Pasado o día preguntámoslle ao mestre o porqué de cambiar o nome da escola. E a resposta foi que non era acaído o lema “Los niños de la Escuela de Rojos con el Apóstol”. Era 1971 e non podía haber escolas de roxos. Na ditadura non se concibía ensinar a ser roxo.

Velaí como xorden dúas consecuencias que hoxe non se darían. Por unha banda, como tantas outras veces na toponimía, á absurda tradución literal dunha palabra galega ao castelán, cando tería que ser “Los niños de la Escuela de Pelirrojos”. E, pola outra, identificar aos rapaces como aprendices de perigosos roxos. Todo sucedeu nunha Compostela, e cun Quiroga Palacios, que de certo non se terían prestado a ningunha desas interpretacións. Imposible esquecerse. A D. Jesús téñollo perdoado.