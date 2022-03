DESCONOZCO las reflexiones e historias que narra Mariano Rajoy en su nuevo “libro para adultos”. Imagino que, cómo todo memorando tras la salida del poder, se moverá entre los bombos mutuos y los ajustes de cuentas. Una buena recomendación para la hora de la siesta, propia de un personaje que siempre me ha parecido un hombre bienintencionado caminando con el paso cambiado por las moquetas de la política. Lo dejo dicho desde el aprecio personal al margen de lo ideológico.

A estas alturas no se me alcanza una relación de logros sustanciales de sus gobiernos. Hizo demasiadas contrarreformas contra el progreso y pocas reformas que merezcan permanecer. Este juicio no aparecerá en sus memorias, seguro. Quizás consigne dos frases históricas. Una, aquella de Aznar nombrándolo sucesor: “Mariano, te ha tocado”. Como en la tómbola. Y dos, la espetada por él a su mentor, tras los atentados del 11-M de 2004, al perder las elecciones: “¡Tú y tu maldita guerra!”. Los abundantes chascarrillos que siguieron se los llevará el viento.

Si embargo no se irá con la gloria del poder su ambigüedad ideológica, muchas veces llamada de centro, que él se empeña en contradecir. Sus firmes convicciones de derecha-derecha saltan a poco que las saca de la madriguera. Estos días le hemos escuchado hablar de su arrepentimiento por convocar primarias en el PP, esto es, por dar un paso para democratizar al partido. Es natural que, con Casado vencedor, resultara un desastre. Pero no tanto por la experiencia en sí como por el chanchullo de la doble vuelta torticera. Algo que Feijóo se dispone a enterrar, porque eso de “un militante un voto” no es tan eficaz como los pucheros de los compromisarios.

Y, por si tuviéramos dudas del ambiguo conservadurismo de Rajoy, acaba de bendecir el pacto PP-Vox en Castilla y León considerándolo “adulto y estable”. Me disgusta ver esa regresión de Mariano a sus orígenes, amamantados ideológicamente en las ubres de aquella Unión Nacional Española, UNE, de militancia carlista y, muerto Franco, defensora de los Principios del Movimiento, quizás germen sustancial de Vox. El libro se titula Política para adultos. ¿Adultos? Habrá que leerlo.