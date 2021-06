España echa una manita

ESPAÑA le hizo una manita a Eslovaquia, que futbolísticamente no es Brasil, también te digo, y de pronto cambió el ánimo de muchos, aunque no de todos. Luis Enrique, que siempre sorprende, y no sólo por la ropa que elige, dijo que ser entrenador es lo que tiene. O ser político, podría haber añadido. Todo el mundo en este país tiene en la cabeza una selección de fútbol y un Gobierno. Bueno, más una selección que un Gobierno: de acuerdo.

La victoria sirvió para romper un poco el maleficio (no el de Morata, al menos de momento), para decirle a la gente que todo muda, todo cambia, todo fluye. La ministra Darías salió sonriente en las pantallas y dijo que traía una noticia estupenda. El público podrá volver a los estadios del deporte profesional la próxima temporada. Alguien se ha dado cuenta de que todo tiene un límite y alguna buena noticia hay que dar. La ciudadanía no puede vivir siempre al borde de un ataque de nervios: para eso, mejor pasar de todo.

En la sobremesa vi a Carolina Bescansa, a la que juzgo sensata, que, en general, consideraba que la política se mueve hoy por las reglas de la publicidad y, diría yo, la ley de la compensación informativa, aunque luego añadió que a lo mejor no era este el caso. La gente ya ha pillado el truco, en este tiempo de imagen y propaganda, de mensajes demasiado simples, y de ahí, al parecer, el crecimiento exponencial de la desafección.

Explicó que la rebaja del IVA en la factura de la luz, otra novedad del Consejo de ministros, es un apaño o un alivio rápido, una solución de urgencia viendo el pollo de los planchados de madrugada a la luz de la luna, y que lo preocupante de verdad, vino a decir, es que esa sea la única forma de que la gente ahorre algunos euros, quizás tampoco muchos.

La tesis que escuché en algunas tertulias era que el Gobierno compensaba lo de los indultos con algunas noticias buenas para la gente, noticias de lo doméstico, me refiero, y en este plan. Lo cual que eso es algo habitual en la política de hoy. Los estrategas se mueven con titulares y con eslóganes. Es verdad que lo que primero se mira es siempre el bolsillo. Y, a distancia, el fútbol. La manita a Eslovaquia ayuda a digerir cosas en un país tan futbolero como parece, aunque Sánchez sea más de la canasta. Ahora nos permitirán ir a los estadios, como la gran promesa del nuevo curso. También se están anunciando mucho las barbacoas. Fragmentos de la nueva libertad, o sea.

La salida de los indultados no ofreció sorpresas. Reiteraron su deseo de independencia, con un toque más bien minimalista, vestidos de sport, y no disimularon la alegría, a pesar de que se había ofrecido al Gobierno una aceptación de la gracia más bien fría, por no decir gélida, incluyendo aquello del Liceu, sin duda uno de los días más difíciles del presidente.

Lo que viene ahora, dicen, es el diálogo. También viene el verano, que es ese lugar donde todo se diluye en el azul. Los analistas ven un rebrote en la lucha de liderazgos catalanes, ahora que Junqueras recupera el primer plano, mientras Puigdemont dirá pronto, si no lo ha dicho ya, qué hay de lo mío. Algunos creen que Aragonès se convertirá en un presidente contemplativo de las batallas venideras. Pero antes, dejemos que nos abrace el verano.