Espejo distorsionado de nuestra realidad

CON el paso del tiempo, las redes sociales se han convertido en más que una mera fuente de difusión y comunicación: han conseguido llegar a ser las protagonistas de nuestras propias vidas. Inmediatez en el acceso a información y noticias de actualidad. Interconexión y facilidad para no perder el contacto con amistades a las que, por circunstancias de la vida, no podemos ver; además de ser un espacio con gran potencial para la promoción y el ocio.

Sin embargo, se han desarrollado al punto de influir enormemente en el comportamiento político, social, económico e incluso personal de la sociedad. Un espacio en el que de la forma más ingenua plasmamos nuestra forma de ser, hacer y pensar, pero sin salirnos demasiado de lo socialmente aceptado, con el fin de no dejar de ser iguales al resto. Algo que, como afirma el filósofo y escritor surcoreano Byung Chul Han, tiene como consecuencia que nuestro horizonte de experiencias “se vuelva cada vez más estrecho”. Un altavoz con un bello filtro capaz de volver adictas a las personas y atraparlas en esa búsqueda de la felicidad, como si de una anfetamina se tratase.

Las redes sociales pueden generar grandes oportunidades, sin embargo, hay que saber gestionarlas psicológica y emocionalmente porque estos medios nos hacen pensar que si no tenemos presencia en ellos prácticamente no existimos, ni tenemos una relación sentimental, ni nos vamos de viaje, ni tenemos otros planes, ni molamos. Porque lo verdaderamente importante es molar y aparentar más que los demás. Compartir momentos por y para conseguir el beneplácito externo y vacío del “me gusta”, intentando causar más impacto en los demás que en la propia persona que lo vive. Instantes convenientemente editados para que parezca aún mejor de lo que fue y que en realidad son olvidados al cabo de un tiempo. Unas redes egocéntricas donde lo que realmente importa es el “yo, mí, me y conmigo”.

Hay que ser conscientes de que no somos los únicos que tenemos más obligaciones, tuppers y percances que fiestas, cenas y risas. Y no por ello vamos a ser menos felices. Porque creer que la vida tiene que ser como la de influencers o youtubers no es más que un espejo distorsionado de nuestra realidad, una perfección inexistente y una aparente felicidad que nos hace pensar que tenemos que estar alegres cada minuto de cada día. Porque la comparación con estos falsos ideales, sumada a la popularidad medida mediante esa cuantificación pública y a vista de todo el mundo, genera un impacto muy negativo en el desarrollo emocional, un alejamiento de la vida real y una decepción de nuestra propia vida que nos puede llevar a utilizar ésta como papel compensatorio para cubrir aspectos emocionales, reforzar la autoestima y la baja percepción de la identidad.

Es imprescindible una educación a toda la sociedad que nos enseñe y ayude a ser más críticos con el uso y consumo de estos medios, así como a identificar bulos en internet. Que se acerque y conozca nuestras vivencias y experiencias. Que nos haga saber que no todo es de colores. Y que nos advierta del poder de las redes sociales, donde no dejamos de ser el producto y nuestra atención, su objetivo.

Porque así podremos ser más libres.