Espías de verdad

EN un mundo tan vertiginoso y en cierto modo tan impredecible como en el que vivimos, el extraño universo de los espías ha tomado nueva fuerza en las narraciones y en las artes visuales. Esa fuerza fue considerable en el terreno abonado de la Guerra Fría: muchos novelistas habían ejercido la profesión y sabían de lo que hablaban. Pero en cualquier momento de la historia los espías ofrecían una riqueza personal, una atormentada presencia, un glamur envidiable, aspectos que resultaban muy productivos para los guionistas. Incluyendo, por supuesto, los espías de la antigüedad, incluso del Medievo, porque el espionaje ha tenido siempre diversas lecturas como profesión de riesgo.

El cine se alimentado de estas figuras que atraviesan la Historia, toda ella, y las ha amado mucho por su carácter enigmático, inescrutable a veces, por su doble o triple vida, por las inmensas posibilidades narrativas que ofrecen. Se dice que el panorama internacional actual ha tomado ciertas características de la Guerra Fría, lo que sugiere un nuevo auge en la ficción, quizás como sucede en la realidad, en este orden mundial no tan definido. Las series, por ejemplo, intentan reflejar historias de espionaje global, marcadas quizás por un realismo mayor en la pantalla, lejos de ese aire romántico y exagerado que envolvía a los espías de las películas en blanco y negro.

En el fondo, se trata de la capacidad de generar enigmas difíciles de resolver, gran alimento de la literatura. Pero hoy muchas series de televisión están muy pegadas a la actualidad, trabajan casi con los materiales de los informativos, levemente transformados. Todo el mundo tiene en la memoria ‘House of Cards’, o, por supuesto, ‘Homeland’, sin duda una de la grandes. Esa misma línea sigue siendo muy productiva (como la novela negra: Movistar inaugura su nuevo Canal Crimen en tan sólo unos días: parece, aunque no sé por qué, un proyecto temporal, en el que, por cierto, se podrá ver la deseada segunda temporada de ‘Hierro’).

Todo esto me ha llevado a revisitar ‘Oficina de infiltrados’, también en la misma plataforma. Confieso que no le presenté suficiente atención en su momento (estamos en la quinta temporada), y quizás la culpa sea de ese nombre en español, que no acaba de convencerme. Ahora, con un largo proceso de maduración, la serie francesa puede considerarse no sólo una de las mejores jamás realizadas en el país vecino, sino un auténtico artefacto ficcional sobre el espionaje contemporáneo, que sirve para asomarse, además, a la escena internacional. Pero con estrategias muy diferentes a las series norteamericanas más populares. Aquí, la filosofía es otra.

Para empezar, estamos ante un ejercicio actoral soberbio. Todos los personajes ofrecen destacadísimas interpretaciones, muy creíbles, y sí, muy realistas. Nada defrauda desde ese comienzo que nos dibuja un gran Mathieu Kassovitz. Porque, hasta donde es posible, ‘Oficina de infiltrados’ pretende ser muy verosímil, más espectacular por sus diálogos y por lo que está implícito (la tensión sexual, por ejemplo), que por sus acciones. Acepte un consejo: si no la ha visto, no se la pierda. Pero prepárese para sus tramas cruzadas, para un gran alarde de geopolítica, para ciertos rompecabezas. Todo un lujo.