QUIZÁS hayamos alcanzado ya la perversión absoluta de la simulación contra la realidad. Se ha producido estos días de celebración de los setenta años de reinado de Isabel II. Contemplando los fastos no he podido evitar la dolorosa sensación de asistir a un anacronismo televisado con las mejores técnicas del progreso audiovisual. Hemos visto el futuro al servicio del pasado. La retransmisión del boato para alabanza de un mueble repleto de carcoma con olor a naftalina. La puesta en escena de una tradición que ya no se corresponde con nuestro calendario.

No negaré los méritos de Isabel II a lo largo de su historia. Una chica no nacida para reinar, que apenas si fue a la escuela, y tuvo que instruirse por voluntad propia, siendo ya monarca, para mantener en pie una institución al borde del colapso tras la muerte de su padre, Jorge VI, quien nunca deseó ejercer la responsabilidad de ser rey. Isabel fue reina por carambola, en un curioso paralelismo después repetido en las circunstancias hereditarias de Juan Carlos I, aunque los resultados finales hayan sido tan distintos. Esta reina no piensa abdicar y ha sabido mantener en regla el engorde de sus negocios, amasando una de las fortunas más grandes del mundo.

La televisión nos ha mostrado a una Isabel II anciana, venerable, cabeza de una familia en la que han abundado y prevalecen los comportamientos deleznables, dónde las sombras de crímenes y perversiones están en los libros con el mismo interés de las intrigas palaciegas medievales, donde las traiciones y adulterios de clase son monedas de cambio tras los cortinones de palacio, donde la hipocresía es la mejor pintura plástica para recubrir desperfectos.

Este setenta aniversario de Isabel II no es un hito histórico por su longevidad personal ni por el ejercicio del poder simbólico de la monarquía. Lo es por representar el final de un tiempo, de unas costumbres del teatro monárquico. Esta reina pasará por ser la última y definitiva gran reina de la Historia del barroco. A su hijo y nietos se los tragará la burocracia gris de otra realidad política. Por fortuna.