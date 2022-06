Estabilidad y monarquía

EN un célebre discurso pronunciado en Mestalla el 26 de mayo de 1935, sobre el porvenir de la República, don Manuel Azaña dijo que no se dirigía a los partidos republicanos, sino a los ciudadanos en general y señaló: “En un régimen democrático como es el español, las responsabilidades de la política están igualmente repartidas, y van desde el simple elector que no se ocupa de política hasta el día de depositar la papeleta en las urnas electorales hasta el jefe de un partido, o el presidente del Gobierno, o el presidente de la República”.

Es, pues, deber de todos. Su error, según Dionisio Ridruejo, fue creerse que era presidente de Francia y no de España. Sus invocaciones a las fuerzas políticas republicanas reclamando de ellas sentido común y de unidad en la defensa del interés nacional no han perdido vigencia en aquel o este contexto.

No deja de ser una reconocida evidencia de nuestros días que el mayor respaldo para la continuidad de la monarquía viene dado no ya por el apoyo de los grandes partidos dinásticos, como lo son actualmente el PSOE y el PP, sino porque entre la clase política en la plaza no aparece personaje alguno con perfiles o relieve para que los españoles lo eligieran presidente de la República. Porque sería, sin duda un presidente de partido. No tenemos aquí una figura como Sandro Pertini, que pese a ser un socialista, era comúnmente aceptado y respetado por el pueblo italiano.

Hay que reconocer, por tanto, desde los propios principios republicanos que aspiramos a que todos los cargos de Gobierno sean electivos, y que la jefatura del Estado deje de heredarse, como dice Guglielmo Ferrero, como si fuera una finca, que la monarquía parlamentaria es un factor de estabilidad y que el rey ejerce, sobre todo, el papel de defensa de la nación en su conjunto.

Cuestión aparte es la necesaria modernización de la monarquía, lo que nos lleva a aparcada cuestión de la “Ley de la Corona”, ámbito donde se encuentran el PSOE y el PP en cómodo acomodo desde tiempos de Zapatero y que, de haber existido antes, nos hubiera evitado algunos lamentables episodios protagonizados por el mal llamado rey emérito y otros personajes de su entorno familiar.