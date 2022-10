Estación, ETEA, Navia... y la estrategia ‘antiVigo’

LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES de Vigo está finalizada y entregada desde el pasado 10 de junio, el proyecto para urbanizar la ETEA se ha aprobado definitivamente este 14 de septiembre, el convenio para construir el IES de Navia espera la firma del Concello desde mayo... Así podría seguir con decenas de ejemplos en los que la Xunta de Galicia ha mostrado su buena voluntad y ha ejecutado sus compromisos sin temblarse el pulso a pesar de los palos en la rueda.

Hagan por favor conmigo un ejercicio de reflexión antes estas tres pruebas de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no está dispuesto a colaborar con el Gobierno gallego para lograr inversiones en la ciudad. Si existe realmente una estrategia “antiVigo” es la suya, es esa que realmente padecen los ciudadanos a tener nuevos servicios o infraestructuras por su negativa a tender la mano.

Estos tres ejemplos siguen un mismo patrón, la misma táctica que siguió con el concierto de Muse y que tuvo que rectificar al quedar en evidencia. El sistema lo tiene tan aprendido que lo repite de forma sistemática, aunque en los últimos meses con mayor frecuencia por su estado de nerviosismo.

“Es mentira”. Esta es su primera reacción con cualquier anuncio de la administración autonómica. Era mentira que Muse fuese a actuar en Vigo, era mentira que la Estación de Autobuses estuviese acabada, era mentira que hubiese voluntad de construir el instituto de Navia o era mentira que existiese un proyecto para la ETEA.

Ante las evidencias y las demostraciones, que en nuestro caso siempre son obligatoriamente mediante certificación oficial, pone en marcha su segundo proceso: la desacreditación. Tanto le vale “a nosotros no nos han informado” (pese a que ya existe el envío acreditado) como “está lleno de errores y no se enteran” o el más recurrido “se lo quieren llevar para Coruña”.

Pues sí se le informó sobre la aprobación del plan para la ETEA, el que realmente no se entera es él cuando pisa Vialia y comprueba los continuos retrasos de sus obras y también él era el único que quería que el concierto de Muse se fuese al norte.

Pasadas las horas, la última fase de su planificado método es no responder nunca afirmativamente a ninguna petición. No firma el convenio del IES de Navia, no comunica fechas para poner en marcha la estación y tampoco pone a disposición los terrenos de la Xunta. Con todo paralizado, bloqueado y torperdeo consuma su maquiavélico objetivo. Nada se pone en marcha y él considera que ha ganado: “Ven ustedes, la Xunta no invierte en Vigo”.

¿Quién es realmente el que mantiene una estrategia “antiVigo”?¿Quién torpedea nuevas inversiones?¿Quién se niega a que la ciudad logre nuevos servicios y nuevas infraestructuras?¿Quién convierte cada proyecto en una polémica permanente?¿Quién rechaza una y otra vez los pactos, el diálogo y los avances?

La respuesta es muy clara: Abel Caballero.