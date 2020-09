EU estudie a carreira de Dereito en Santiago, alá polo pleistoceno, tanto que a materia na que se estudaba Dereito Constitucional se chamaba Dereito Político. O curso ía evolucionando e eu interiorizando que algúns dos artigos da Constitución de 1978 eran de “aplicación ficticia”; dous deses artigos eran o 155 e o 116.

A intervención de Cataluña como consecuencia do procés fixo que, como na vida mesma (sobre todo o que ten a ver co Dereito), a realidade fose superando á ficción e o artigo 155 se convertise nunha estrela mediática. Mais a decisión do Goberno de declarar o estado de alarma como consecuencia da epidemia do coronavirus xa foi como poñer un pé no Falcón Milenario.

O artigo 116 só se aplicara unha vez hai anos e só parcialmente cando xurdira no aeroporto de Madrid-Barajas un problema nacional pola folga dos controladores aéreos, pero chegou a pandemia e en marzo todo o país aprendeu que hai estados de alarma, excepción e sitio e que había unha lei con máis de 39 anos, provocando a declaración do primeiro enchentas de tinta...

Agora todos sabemos que permite limitar (que non suspender) algúns dereitos fundamentais, pero para iso precisa dunha lei orgánica que o avale e debe ser controlado polo Congreso. Curiosamente, non todos refrescamos o que xa sabiamos, pois esa lei sempre habilitou ás persoas á fronte das presidencias das comunidades autónomas para que solicitasen do Goberno do Estado a declaración do estado de alarma nos seus territorios.

Así pois, a partires de marzo aplicouse a lei de 1981 e tivemos un mando único estatal. Houbo polémicas de toda pelaxe, tamén sobre o estiramento cal chicle do artigo 116 polos responsables da súa aplicación e ata sobre a “ditatorialización por parte do Goberno”, que disque pretendía unha especie de centralización no Estado dos poderes autonómicos e locais (cheguei a escoitar dalgúns dirixentes autonómicos que viviamos nunha ditadura constitucional).

Todo ata o 21 de xuño, día no que volvemos á que se deu en chamar nova normalidade que pasaba a mans dos gobernos autonómicos, recuperando estes completamente as súas competencias.

Volveron entón as polémicas, desta volta cando eses mesmos responsables autonómicos solicitaban agora unha maior implicación estatal, pero rexeitando case na súa totalidade o novo chanzo que nos levaría á nave nodriza, rexeitando a posibilidade de pedir a declaración do estado de alarma elas mesmas para se converter en mando único, decidir calquera medida de control e comparecer no Congreso para solicitar as prórrogas precisas. Ou o que é o mesmo, rexeitando estados de alarma nos seus territorios.

Polémicas aparte, unha das consecuencias de vivir nun Estado de Dereito é que ningún goberno poida limitar nin suspender dereitos fundamentais sen normativa que o ampare, aínda tendo plenas competencias. E, de momento, esa normativa dificilmente existirá á marxe do artigo 116 da Constitución. O Falcón Milenario terá que agardar que outros valentes se atrevan a pisalo.