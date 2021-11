Esteban Batallán: Compositor y solista con la “RFG”

Concierto de la”RFG” en dos sesiones, la primera en el Teatro Afundación de Vigo- hoy a las 20´00 h.- y la segunda mañana en el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, en la que la actividad de “Conversando con...19´45 h.”, tendrá como protagonistas al director Marc-Leroy Calatayud y al trompetista y compositor Esteban Batallán, que presenta su obra ”Nightfall”, además de participar como solista del “Concierto para trompeta en Mi b M. Hob VIIe”, de Franz J.Haydn. Marc- Leroy Calatayud, es de familia franco-boliviana y estudió en Viena y Zurich, con Marc Stringer y Johannes Schlaefli, además de asistir masters de V. Juroswki y B.Haitink. Fue asistente de la Opéra National de Bordeaux, entre 2016/9 y estuvo también con la Akademie Musikthéâter Heute (2018/9). Trabaja preferentemente repertorios operísticos desde el belcantismo donizettiano, a títulos de K.Weill y Ravel. En el ámbito contemporáneo, destacan óperas como “La léyende du Roi Dragon”, de Arthur Lavandier; “Märauf. Savatier du Caire”, llevada a escena con el “Ensemble Normande”, destacando igualmente sus preferencias por el mundo de la danza y el ballet. Entre óperas recientes, destacan “Alcina”, de Haendel, en la Wiener Opera; “Manon”, en L´Opéra Comique o “Jacob Lenz”, en el Festival de Aix-en- Provence.

Esteban Batallán, en su composición “Nigthfall”, viene a calificarse también como “To Diz with Love”, fácil de imaginar como un homenaje al maestro de la “trompeta rampante”, Dizzy Gillespie, músico clave en las vanguardias de “be-bop”, en la apoteosis de los sesenta, en adelante, en una pieza que vio la luz con Arturo Sandoval, con la “Boston Pops O., dirigida por John Williams. La obra fue embrión de un posible concierto para fliscorno y cuerdas, en calidad de segundo movimiento. Este compositor y trompetista, fue un talento precoz y su carrera comenzó pronto como miembro de la “Orquesta Ciudad de Granada”, antes de trasladarse a la “O.F. de Hong-Kong” y el asentamiento definitivo a partir de 2019, gracias a Riccardo Muti, en la “O. Sinfónica de Chicago”, en la que es además profesor del “Chicago College of Performing Arts”

El trompetista Esteban Batallán, del que tendremos el estreno de “Nightfall”, fue alumno en la “EAEM”, de Javier Simó, tras formarse con Javier Viceiro Filgueira, pasó por la “JONDE” (2000/3), y estuvo un largo período de 16 años con la “O. Ciudad de Granada”, En 2018, se incorporó a la “Hong-Kong Philharmonic O.” antes de ocupar una plaza primer instrumentista en la “Chicago Symphony O.”, gracias a la mediación de Ricardo Mutti. Recibió galardones como el Primer Premio de Juventudes Musicales de España; el Concurso Nacional Yamaha Xeno, de 2002; el cuarto premio del “Maurice André” Ville de París, y colaboró con agrupaciones señeras como la “Royal Concertgebouw”, de Amsterdam, la “English F.O.” y con certámenes como el “Gstaad Festival”, o el Teatro alla Scala, de Milán. En su amplio repertorio, tienen cabida compositores barrocos, partiendo de J.S.Bach o Vivaldi, hasta Telemann, Hummel, Haydn, Tomasi, A.Jolivet, Shostakovich e igualmente otros contemporáneos. Ejerce la docencia por distintos países, con una atención al “VI Festival Hércules Brass”.

Esteban Batallán, solista del “Concierto para trompeta, en Mi b M. Hob. VIIe.I”, el que será la obra postrera de las concertantes, del capítulo destinado a los instrumentos de viento, una serie de trabajos de los que se tendrá noticia, por el abundante número de los que han desaparecido e incluso los apócrifos. Nos encontramos con los destinados a la trompa e incluso para dos trompetas, que pasaron a mejor vida y otro conservado en los archivos Oettigen- Wallenstein, que se recuperará en 1959, merced al trabajo de investigación del musicólogo Carl de Nys y que confirma las deudas de su autoría, pudiendo atribuirse a su hermano Michael, siempre buen compañero y a la sombra de su talento. La obra que no interesa, tiene fecha de 1796 y se conserva en el Archivo de la Sociedad de Amigos de la Música, de Viena, con la curiosa indicación “per il clarino”, estrenándose el 28 de marzo de 1800, por quien fuera su dedicatario Anton Weidoinger, que era miembro de la Corte de Viena, desde 1792. Hacia 1795, en sus labores indagatorias, había inventado en 1795, una trompeta con llaves en Mi b, llamada “organisiette trompete” y con semejantes mejoras, permitirá al instrumento usar una relativa pureza y precisión en los semitonos, sobre una extensión de dos octavas. Vendrán otros avances, que aportarán Heinrich Stölzer y Friedrich Bühhmel.

Un orgánico habitual, para una obra colorista y de naturaleza cantable, partiendo de un “Allegro”, en forma sonata no muy extensa, tratado con una concisión en la línea del último período. El “Andante”, y para seguir el planteamiento desde la dominante en La b M., en el que el tema principal, guarda afinidades con “Gott erhalte Franz den Kaiser” Hob. XXVIIa. 43”. Para el “Finale”, un “Allegro”, en 2/4, que se presenta como una página plena de luminosidad, que transcurre por el espacio de un “Rondó Sonata”, marcado por vistosos episodios que contribuyen a la riqueza de los contrastes.

Richard Strauss, con piezas instrumentales procedentes de apreciadas óperas. De “Ariadna auf Naxos”, la obertura y danza, la tercera de su colaboraciones con el incondicional Hugo von Hoffmansthal, tras “Elektra” y “Die Rosenkavalier”. La mezcla de elementos serios y burlescos, no dejó de sorprender a los asistentes del estreno y hasta el perspicaz Max Reinhardt, no dejaría de mostrar cierta sorpresa. Queda dentro de lo posible, una aceptada recurrencia a la poética de Molière. El autor del libreto, en complicidad con el músico, aceptaba que el público no estaba a la altura de las sutiles propuestas del espectáculo. El músico se conformará para el orgánico, con un total de treinta y siete instrumentistas, con los que conseguirá el ansiado recurso de la variedad pretendida. Una virtud de la que, en líneas generales, sacará excelente partido.

“Intermezzo” del propio Strauss, se toman cuatro interludios sinfónicos, de esta ópera que no dejó de sufrir desatenciones y rechazos, ya que a esas alturas, se le calificaba como un músico de interés menor, vistas las circunstancias del momento. Al igual que en otras obras suyas, se permite la recurrencia a asuntos de su propia biografía, y en un tratamiento en cierto modo superficial, que deja como modelo “Intermezzo”, en un estilo armónico que volverá a repetirse en obras posteriores, como algunos de los apreciados poemas sinfónicos. En el tratamiento orquestal, no renunciará a un perfilado de los detallismos que propone, consiguiendo un trabajo equilibrado y atractivo, auspiciado por esa clara pretensión de las transiciones entre las partes instrumentales y las vocales en sus variados recursos.