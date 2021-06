Estos amigos de juventud

ES dulce hablar de la amistad. Más difícil es mantenerla. Invertir en ella, como en toda forma del amor. El correo electrónico me transmite mensajes de presuntos (e impostados) Amigos de: los gorriones, de los Mayores, del Viernes, de Palestina. Recibo llamados electrónicos de Lucas, Leonor, Miriam, Fede, de Teresa (a esta la ha sustituido ahora Liria, igualmente desconocida).

Aprendí a cuidar los amigos de adolescencia, cuando la vida nos ha dispersado en ciudades apartadas. Felicitar mucho las Pascuas y el santo. Apetecí amistades que resultaron fallidas; sintieron que ningún provecho podían obtener de mí y se escabulleron. Me duele el desvío de esa media docena de tipos a los que aprecio. No somos billete de cincuenta euros que nadie desdeña, qué le vamos a hacer. También yo me hice el estrecho con algunos que apetecían mejor acogida por mi parte.

Los sabios alaban la Amistad. Que fue “amigo de sus amigos” es virtud que Jorge Manrique celebra en su padre, Rodrigo Manrique, a la hora de dedicarle sus Coplas. Miguel Hernández lloró en 1936 la muerte de su amigo Ramón Sijé, “No hay extensión más grande que mi herida, / lloro mi desventura y sus conjuntos / y siento más tu muerte que mi vida”. Y esa sentencia que bien de quien la realizó: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”.

Fardamos de amigos que no pasan de conocidos. Y vale el adjetivo inglés friendly, aplicable a tanta relación amigable que no da para más. Puedes tener ocho amigos y alentar una relación amistosa con trescientos.

Hay ensalzadas por la Historia cien amistades cristalizadas. Yo canto a las que en este día de hoy siguen vivas en mi corazón desde la primera barba. La amistad, como el amor, necesita de cuidados. Yo he venido a mi ciudad a alimentarlas después de la vacuna.