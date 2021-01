Estrenos de Sofía Oriana Infante y Missy Mazzoli, por la “RFG” con Paul Daniel

Dos obras en estreno por la “RFG” con su titular Paul Daniel en el Auditorio de Galicia-20´30 h-, y el protagonismo del contrabajista Carlos Méndez en el que se que realizará de la segunda con “Dark, with excesive bright”, que se une al de la gallega que responde a un encargo de la formación con “Gratulantes”. Obras que harán cartel con la “Sinfonía nº 8, en Sol M. Op. 88”, de Antonin Dvorak. Acto previo será la sesión “Conversando con...” 19´45 h.-, con nuestro estimado director. Un nuevo encargo que añadir tras el escuchado de Aaron Siebert Sío, a finales de noviembre. Sofía Oriana Infante, compostelana de nacimiento y asentada en Ferrol, cuenta con buena escuela por sus estudios en el Conservatorio Superior Eduardo Torner de Oviedo, tras seguir los dictados de su maestra en el Xan Viaño de Ferrol, con Ermitas García Ríos, y mostrar un destacado interés por asistencia a importantes masterclasses, particularmente en músicas para el cine. Fue primordial su asistencia a la “London Kingston University”, presentando su proyecto sobre “New York Times 14 actors acting”. Completará conocimientos con Edson Zampronha, Jorge Fernando Blanco, Miguel Fernández y Fernando Agüeira, teniendo como referentes a Krysztof Penderecki y Nico Muhly. Participó en las Xornadas de Música Contemporánea Electroacústica del Consmupa y en el “ReBuildingMi”, de 2020, con una pieza para “fagot y electrónica”.

Estamos en general dentro de esas apetencias por los géneros audiovisuales, uno de cuyos ejemplo a tener en cuenta es la banda sonora para el filme de Isabel Coixet, “Elisa y Marcela”, película reivindicativa sobre la condición de una pareja de mujeres- Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas-, un encuentro afortunado entre la cineasta y la compositora que ha dejado excelentes resultados. No le faltaba seguridad en ese espacio creativo, ya que para entonces, venía avalada por su colaboración con el añorado J.Luís Cuerda, en “Todo es silencio”; “”Time Rojak”, de Isaac Kerlov o el proyecto docente “Leonard da Vinci European Art Confluence”. Para el “Tempo Catro”- Javier Cedrón, Suso Iglesias, Antonio Romero Cienfuegos y Andrés Pazos), compuso “Telestai”. En su catálogo, un divertido título de lecturas peculiares “Se la están cepillando todos los días”, para flauta, violín, fagot y electrónica. En Londres había recibido un encargo de la “Kingston 3ª Orchestra”, “Panta Rhei”, que puso en atriles el “Kingston Upon Thames”, dirigido por David Ward y la “RFG”, le encargó “In memoriam”. Asistió al Curso del Fest. Int. De Bergerault (2017) y otros de sus maestros fueron Michael Maierhof y Yiran Zhao.

Carlos Méndez, desvelará los secretos de “Dark, with excesive bright”, de Missy Mazzoli, una compositora que muestra debilidad por el mundo operístico, aunque su música instrumental atrajo la atención de Emanuel Ax, “JACK Quartet”, la pianista Kathleen Supové, la chelista Maya Beiser, el “Dublin´s Crash Ensemble”el “Kronos Quartet” y orquestas de élite. “Vísperas para violín”, consiguió un “Grammy” en 2018, teniendo como solista a Olivia De Prato. La Washington National Opera, le confió la ópera “Proving Up”, una excelencia en colaboración con Royce Vavrek. Una propuesta compartida con otros coliseos, la Ópera Omaha y el Miller Theatre, de Nueva York. Toma como argumento un relato de Karen Russell y es una descripción surrealista del Sueño Americano, a través de una familia de Nebraska, que vivió a finales del XIX. La ópera, se presentó en el Kennedy Center de Washington. Una segunda ópera fue Breaking the Waves”, a medias con el mismo libretista, como propuesta de la Ópera de Filadelfia y el “Beth Morris Proyects”, la entidad que le había encargado “Songs from the Uproard”, que se dio a conocer en el espacio neoyorquino “The Kitchen”, en 2012.

“Salt”, a otro nivel, fue el resultado para la chelista Maya Beiser y la cantante Helga Davis, presentada en el contexto del “BAM Next Wave Festival” y en el “UNC Chapel Hill”, dirigido por Robert Woodruff. La obra en cartel para la sesión, “Dark, with excesive bright”, tuvo su primicia con la “Saint Paul Chamber O.”, y es una idea de sus trabajos instrumentales habituales con la “Los Angeles C.O.”, la San Francisco S.O.” y la “Chicago S.O.”, mientras mantiene su trabajos operísticos, como “The Listeners”, un encargo de la Ópera Nacional de Noruega, en colaboración con el dramaturgo Jordan Tannahill y su libretista de siempre, Royce Vavrek. Para la dirección, tendrá como compañera de travesía a Lileana Blain-Cruz, cuyo estreno está previsto para el próximo mes de marzo. Año en el que espera llevar a buen puerto “Orpheus Undone”, compromiso con la “Chicago S.O.” El género de los documentales figura igualmente en su horizonte creativo con obras como “Detropia and Book of Conrad”. Mantiene una vida activa con su grupo “Victoire”, que fundó en 2008, dedicado a sus propias composiciones.

Antoni Dvorak con la “Sinfonía nº 8, en Sol M. Op. 88”, obra que para su estreno, el autor se decidió por el reto, tras superar pruebas de peso como la anterior sinfonía y el oratorio “Sta Ludmila” y otra de sus cantatas. Cuatro movimientos preceptivos partiendo de un “Allegro con brio”, tiempo en el que las tensiones de talante épico, se apoyan en la tradición sobre la que gustaba tantear y que se explaya con una entusiasta alegría, reflejada en el transcurso de su evolución. En contraste, el “Adagio”, entregado a un fervor contenido, supeditado a la tonalidad de Do m., en el que se entrecruza un ritmo de danza de alegre dulzura. El “Allegreto grazioso”, no renuncia a ciertos débitos con la forma del “landler” alemán e incluso a las reverencias “danzas húngaras” brahmsianas, que ya muestran una personal idiosincrasia. El “Allegro ma no troppo”, se avanza con una llamada de la trompeta de pretensión evocadora. Destaca especialmente la segunda serie de variaciones que marcan clara distancia con respecto a las anteriores.