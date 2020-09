Ética y política

DE pocos pensadores se ha hecho un uso y abuso tan escandaloso como de Nicolás de Maquiavelo, pensador florentino del Renacimiento al que se considera el padre de la filosofía política moderna. Y todo porque se atrevió a bordear los límites de la moral cuando la razón de Estado lo aconseja.

A Maquiavelo le ha colgado erróneamente la frase de que el fin justifica los medios, algo que ha sido enormemente útil para más de un político sin escrúpulos. Se olvida, sin embargo, que para el pensador florentino un gobernante debe ser virtuoso pues solo de este modo puede ejercer el poder con justicia. También debe ser sabio para descubrir los males cuando nacen, antes de que su hedor apeste al pueblo.

Incluso debe aprender a no ser bueno cuando las circunstancias lo aconsejen, no sea que siendo bondadoso entre tantos que no lo son, su gobierno llegue al desastre. Y en lo que se refiere a la economía indicó que es mejor ser avaro porque la avaricia es uno de los vicios que pueden asegurar su gobierno. El príncipe que no es avaro tiene que presionar al pueblo con impuestos y sembrará la semilla de la sublevación.

¿Cuándo está justificado, en opinión de Maquiavelo, que la ética se someta a la política? En una obra titulada Discursos sobre la primera década de Tito Livio escribe que solo cuando “está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo e injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad”. Ojo: ¡la salvación de la patria, no de sus propios intereses!