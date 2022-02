Eu fun maltratado

DE min non abusaron sexualmente no seminario. Repúxenme. Pero si que sufrín malos tratos. Así que, cando publiquei no 1998 o libro Amigos Sempre, pensei que se desencadearía unha necesaria catarse que comezaría coa saída a luz de algunhas denuncias de persoas das que abusaron. Non foi así. Houbo múltiples reaccións que me deixaron pampo. Compañeiros que me tiñan contando os abusos, negárono. Outros, que eu sabía que foron abusados, enfadáronse.

Algúns puxéronse en contacto comigo para dicirme que, logo de ler o libro, tiveron que ingresar nun psiquiátrico. Un chamoume para dicir que tentara suicidarse. Outros moitos relatáronme que non foron quen de acabalo. Un bo número non mercaron o libro por vergoña e pedíronlle a amigos que o fixesen por eles. A maioría destes non levaron o libro para a casa, por medo a que o lesen os seus...

Pensaba que puxera en marcha un mecanismo que sacaría á luz eses abusos e liberaría a moitos dese peso, e deime conta de que ningún deles quería que se soubera. E, tamén, que eu non era quen para utilizar a súa identidade.

Así que, cando comecei a colaborar con El País para facerlle chegar ao papa eses abusos sexuais no seminario de Lugo e nalgunha parroquia, aporteilles os nomes dos cregos, os seus alcumes aparecen no libro, pero ningún nome dos meus compañeiros.

Serán eles os que decidan realizar a denuncia se queren ou o consideran necesario.

Non vai ser fácil. Aínda me lembro como cando, hai vinte anos, condenaron por abusos ao crego de Baredo, Baiona, e xa coa sentenza en firme, os veciños recollían sinaturas e manifestábanse por centos pedindo a súa liberdade.

Para lograr darlle a volta a situación, é imprescindíbel unha catarse colectiva que poña en marcha unha reparación deses malos tratos e abusos sexuais. Esa reparación, ten que comezar, xa é hora, por decretar oficialmente que eses abusos existiron, que hai multitude de vítimas e que, como dixo o arcebispo de Madrid “os casos do pasado, son casos do presente”.

Non se trata de persecución, senón de xustiza. Non se trata de erro, nin de pecado, senón de delitos.