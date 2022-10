“Eu son de vos muito maravillado”, en la Igrexa dos Ánxeles, de Brión

Drama e Música no solpor do Reino de Galicia Medieval, “Eu son de vos muito maravillado”, nos invita a la Igrexa de Sta María dos Ánxeles, en Brión-mañana a las 19´00 h.-, un trabajo que abordarán el “Grupo 1500”, con dramatizaciones de Eva Veiga y J.M. Fernández Castro “Pepes”, actividad que complementa la del viernes 21, en la Sala de Exposiciones, de la Casa da Cultura, que comenzaba con una presentación del proyecto en una charla mantenida por Anselmo Carreira López, X.Ramón Pena Sánchez y Andrés Díaz Pazos, para continuar con “O Pranto da Frouxeira”, en revisión poética de Eva Veiga, y aportaciones musicales de Elvira Ribeiro y Luís Valle, y la voz de Belén Bermejo con los apuntes de vihuela y laúd de Andrés Díaz. Para la sesión del domingo, dos narradores, con el “Grupo 1500”. Los primeros, X.M. Fernández Castro Pepes”, filólogo que ejerce en el Instituto Maruxa Mallo de Ordes y que colaboró con Luciano Rodríguez en los Encontros de Escritores do Pazo de Mariñán autor de “Misterio en Guernica”; Eva Veiga, colabora con músicos como Fito Ares, Bernardo Martínez o el pintor Alfonso Costa, en el “Grupo Ouriol”, siendo también actriz en filmes como “ A cicatriz branca” e “Nación”, de Margarita Ledo, al tiempo de cultiva poéticas líricas:”Paisaxes do baleiro”, “Fuxidios”, “A frecha azul do Teixo” o “Nesta hora imposible”.

El “Grupo 1500”, estará formado por Lorina Vallaster- flauta y voz-, María Dannenger- violas da gamba tenor y bajo-, Belén Bermejo- voz, órgano portativo y percusión-; Jordi Giménez Puig- sacabuche-; Carlos Castro Roig- percusión- y Andrés Díaz Pazos, flautas, chirimía, arpa y laúd, además de dirección. Formación que mantiene un ideario profesional de criterios históricamente informados, con preferencia en el Medievo, el Renacimiento y el primer Barroco, especialidades compartidas con agrupaciones como “Malandança”, “Favola d´Argo”, “Resonet”, ·Cuarteto Alicere”; “Près de Cambrai”, “Martín Códax” o “Il Combattimento”. En 2017, realizó una gira por Austria, con el grupo “Rosarum Flores”, en ciclos estivales y en la Catedral de Innsbruck o en la Hofkirche de esa ciudad, y otras ubicadas en el Camino de Santiago. En 2020, grabó un cd dedicado al libro “Venecia Abandonata”, del poeta Eduardo Estévez. También realizó bandas sonoras para audiovisuales como “Cadea Perpetua” y “O Mariscal”, entre distintos obradoiros y materiales didácticos, para centros de enseñanza.

“Eu son de vos muito maravillado”, presentado por Andrés Diaz y M.Anxo Seixas Seoane, tiene precedentes históricos a través de la figura de Pero Pardo de Cela, allá por finales de 1483, un noble que daría lugar a un cantar y a un romance: “Pranto pola Frouseira” (c. 1515)- el cantar-, que relatan hechos de una traición que dará argumentos a la mitificación da Frouseira y del Mariscal, romance que engrandecerá su figura. Será el nacionalismo das Irmandade da Fala, desde 1916, quien pretenda construir los elementos identitarios de la Nación Gallega, en la idealización de la figura de Pardo de Cela, mientras Antón Villar Ponte, le reivindique en “A Nosa Terra” , en 1916. Con posteridad. Ramón Cabanillas, comenzará a trabajar tres años después en la obra de teatro “O Mariscal”, contando con la colaboración escénica de Camilo Díaz Baliño. “A Frouseira”, se convertirá en lugar de memoria, con los nombres de Medulio, San Paio y Carral. En La Habana, Marcote en su “Historia de Galicia”, volverá a dar protagonismo a su rostro y en 1925, saldrá en castellano “El Mariscal S Don Pedro Pardo de Cela”. Leyenda acerca de su prisión y muerte de J.Trapero Pardo. La primera ópera en gallego, basada en la obra de Cabanillas, con música del arquitecto y compositor Eduardo Rodríguez Losada, será otro de los referentes. Estamos con el programa musical de esta jornada.

Las referencias históricas nos llevan a dos de las “Cantigas de Alfonso X (El Sabio), ambientadas en Galicia y que narran los excesos de los caballeros y escuderos, contra a población campesina, llegando a atacar una iglesia; una versión polifónica del cantar de prisionero “Por mayo, era por mayo”- que se encuentra en el “Cancionero de Palacio”-; en otras, la música sirve para ambientar o sugerir hechos de situación histórica, del periodo de los Reyes Católicos. El carácter de piezas como “Viva el gran Re Don Duque Fernando” y “Demos Gracias a ti, Dios”, que conmemora la victoria de Granada, utilizándola como símbolo de la imposición del poder real. También se incluye la curiosa técnica que aporta el italiano Constanzo Festa-“La Spagna”-, uno de sus 125 contrapuntos, un verdadero “tour de force”, musical, en el que a la popular danza española, se le añaden dos voces en forma de “soggetto cavato”, de cuatro notas (una por sílaba), sobre los nombres de “Isabella” y “Ferninandus”; por si fuera poco, el autor añade otras dos voces, con un contrapunto vivo en las notas más cortas.

De la historia de la iglesia, especialmente de los arzobispos compostelanos, la simbolización religiosa de dos piezas de los “Cantorales de Polifonía de la Catedral de Santiago” y otra debida a Guillaume de Machaut, uno de los más influyentes del XV. Piezas curiosas, son “Leatat o leatat” y la satírica “Pinghele, respinguete”. Mención aparte, merece la adaptación hecha por el grupo de “Pranto da Frauseira”, teniendo el poema una métrica de romance (estrofa de de 4 versos de 8 sílabas), cualquier romance musicado de la época, con otra letra, podía irle bien. En las fuentes del programa, la importancia pues de “El cancionero Musical de Palacio”, el archivo catedralicio, el Cancionero de La Colombina”, el de “Isabella D´ Este”, el de “Elvas” y otros manuscritos, comenzando por una “caccia” anónima o “Ai ondas que eu vin veere”, de “Martín Codax” (pergamino Vindel).

Sobre el texto dramático, Andrés Díaz precisa: O resultado de todo isto é o que hoxe: un espectáculo musical que sigue o fío dalgúns sucesos relatados polo misterioso Domingo Antonio Becerra de Ansede. Así pois, gozen agora desta pequena historia que ideamos para vostedes. Unha historia de cabaleiros, en xeral, poco cabaleirosos. De reis sen reino no que reinar. De arzebispos que pasaban mais tempo nas cortes reais, no campo de batalla, gozando dos praceres da carne ou mesmo paseando engaoilados polos seus inimigos, ca diante do altar. E tamén, claro, de sufridos servos, cos que podemos deixar de identificarnos. Que loitaban por sobrevivir e ter unas condicións de vida digna, no medio do furacán de acontecimentos que foi Galicia, durante dos séculos, Uns termpos que, de teren saído do caletre dalgún fantasioso escritor, abofé que lle darían renome universal. Uns tempos nos que, como referiú o irmandiño de Betanzos Lopo García, “Los gorriones habían de correr tras los falcones”.