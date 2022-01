Europa ante la crisis en Ucrania

EL MUNDO es una estructura de vasos comunicantes, de tal forma que lo que sucede en un lugar tiene una consecuencia, a corto o largo plazo, en otro, y así sucesivamente. También se le ha llamado el efecto mariposa, aunque a veces la cosa no es tan sutil como un aleteo. De hecho, no vivimos un tiempo de muchas sutilidades, sino que, más bien, predominan las voces y el lenguaje de trazo grueso, ya sea porque la ignorancia es muy atrevida o porque siempre hay necios que se creen en posesión de la verdad y que no aceptan que esa supuesta verdad, ese trágala, sea discutida. Hay una cultura intimidatoria y autoritaria que se abre camino, gente que cabalga dogmas.

Igualmente, en este mundo tan futurista y moderno, según nos dicen, ha vuelto algo tan patético como el egocentrismo, y el ‘porque yo lo valgo’: en algunos casos, de forma tan ridícula como descarada. Y no sólo en la alta política, sino también en la experiencia cotidiana...

Las amenazas que sufren las democracias vienen de la intimidación que crece en el enorme erial que deja la ignorancia. Puedo estar de acuerdo en que hay un terreno abonado, sí, pero abonado para la estulticia y para la rendición colectiva. Nada más peligroso que andar por el mundo desarmado de conocimiento. Pero triunfan algunos políticos que abominan del intelecto, y no sólo del propio.

He leído por ahí que la democracia es un sistema político en crisis, también he leído, que ya es leer, que es anticuado. Es antiguo, no anticuado. Griego, por lo menos. Aunque claro, ya sabemos que el cada día más extendido Adanismo se empecina en esa creencia de que la Historia comenzó prácticamente ayer. No dejan de surgir inventores de lo que ya está inventado: la charlatanería, aunque sea en redes (o, sobre todo, en ellas) se impone. Y lo peor es que no faltan multitudes dispuestas a comprarla.

La hinchazón en la frontera de Ucrania puede ser el resultado de esos vasos comunicantes, de ese efecto mariposa. Un síntoma del estado del mundo, en las costuras de la Europa tantas veces dividida, pero democrática. La democracia permite incluso la existencia de ideas no democráticas, y de ahí algunas de las fiebres actuales. Por eso la tarea de Europa, en medio del laberinto global, es gigantesca. Se halla en un contexto de tensiones globales, de nuevos equilibrios, de transformación del orden mundial (y económico), pero también puede ejercer un importante papel moderador: lejos de eso, no faltan los intentos reiterados de ningunearla. Es un gravísimo error. O un síntoma, también, de que se teme que aumente su autonomía estratégica.

En realidad, por la herida de la crisis en la frontera de Ucrania supuran varios intereses, diseminados globalmente, y todos nos afectan. Algunos lo consideran un ‘hot spot’ (punto caliente) que justificaría (lo decía ayer ‘El País’) un retorno más o menos intencionado a la Guerra Fría: en realidad, un retorno al siglo pasado, en ciertos aspectos, y al uso de las tensiones y los miedos como peligrosa herramienta negociadora.

Pero con China en la escena, naturalmente. Y no sólo China. Es decir, la complejidad del escenario es manifiesta y eso es lo que hace inestable el tablero y lo que coloca a Europa en una posición tan incómoda como, en mi opinión, absolutamente capital. Una Europa fuerte serviría para establecer contrapesos entre Oriente y Occidente. Y para hacer fluir la vía diplomática.