“Europa Galante”, por “Resonet”, en Ateneo Barroco

La chacona en el barroco de Compostela, con el grupo “Resonet”, en el Teatro Principal- 20´00 h.-, con la idea puesta en esa forma musical, y que recibirá tratamiento por “Resonet”, que para esta vez, estará integrado por la soprano Mercedes Hernández, especializada en canto en Toulouse, la “Musikhochshule Trossingen” (Alemania) y en la “Schola Cantorum Basiliensis”, con Guillemette Laurens, Richard Levitt y M.Figueras. Fernando Reyes, director del grupo, amplió fundamentos también en Toulouse y en la “Staatliche Hochschule für Musik Trossingen”, con Rolf Lislevand, colaborando con maestros como J.Savall, Martin Gester-“Le Parlement de Music”, Gabriel Garrido, A.Lawence King, o J. Tubery. Compañero de esta cita, será el barítono Andrew Robinson, diplomado en la “ABRSM”, y en el “Trinity College”, y que interpretó roles como “Papageno”, “Meliso” (Alcina), “Eneas”, “Plutone” (Orfeo, de Monteverdi o “Polifemo” (Acis y Galatea), a los que se añaden oratorios y cantatas. Colabora con “Resonet”, desde 2014, en proyectos educativos y artísticos, como el dedicado al “Codex Calixtinus”, y a la recuperación de músicas que se escucharon en la Edad Media, en la Abadía de Lewes, a partir del “Breviario de Lewes”, conservado en Cambridge.

La “Europa Galante”, en relación a André Camprá, en el apartado de sus músicas profanas y en concreto a la “Opéra-ballet”, de 1697, que destacará por la invención melódica, reafirmada por la capacidad expresiva. Un género que dejó obras como “Hésione”, “Tancrède”, “Les Fêtes véntiennes”, en una renovación de la “tragédie”, de J.B.Lully. Cultivó el autor un detallado reparto entre las “Opéras-ballet” y las “Tragédies- Lyriques”, aunque sin llegar a ser creador de las primeras, contribuiría a su consolidación, por la elegancia y el refinamiento, entre la apoteosis de grandes fastos escénicos. Idea que se confirma en las óperas menores como “Orfeo nel- inferni”, con texto italiano y en las cantatas “Les Fêtes Venetiennes”. Destaca por la instrumentación rebuscada y la inspiración original, en la que sobresalen los célebres lamentos de los árboles encantados del bosque en “Tancrède”. Resume su vida como una evidente transición entre J.P.Rameau y J.B.Lully. El período de la “Europa Galante”, será una etapa gloriosa, por el magisterio ejercido como maestro en la capilla de St. Etiènne, de Toulouse y Notre Dâme de Paris.

La chacona, en la que “Resonet” encuentran referencias de afinidad compostelana, es en su esencia, una forma de variación continua del Barroco, similar a la “passacaglia” y basada en la progresión acórdica de una danza de finales del XVI, aunque su memoria nos traslada al ámbito precolombino, que impregnará los géneros más diversos, tentando la curiosidad de los literatos del Siglo de Oro, tal cual nos confirman relatos como el cervantino “La ilustre fregona”, en el que se cita una chacona, “Esta indiana amulatada”, que rebuscará en los orígenes africanos. Los primeros documentos en libros ibéricos, muestran la sencilla progresión que se repite con la frecuencia suficiente como para estimular la práctica acostumbrada de las variaciones “ostinato”, una práctica original improvisada. Vendrá las variaciones para teclado en forma de ”chacona”, de G.Frescobaldi, mientras que las destinadas a los instrumentos de cuerda, se resolvían mayormente por acordes, frente a las de teclado tendía hacia el contrapunto y figuraciones sobre el “ostinato”.

Variantes habrá como la “chacona” francesa, más pausada y que se presentaba como “en rondeau”, con la reaparición de la primera sección como estribillo y después de unas coplas que pueden modular o alterar el material del estribillo. Pasaría precisamente a ser parte de la suite para clave, como es el caso de Chambonnières o en la ópera francesa cultivada por Lully y C.W. Gluck. El contagio irresistible de la forma, encontrará arraigo en Inglaterra y en los países germanos, destacando el “ostinato” por su diseño en ocho compases, como es el caso de la “Chacony”, de H.Purcell, o la “Chacona”, con variaciones de Haendel y la “Ciaccona” G.Muffat, que observan progresiones acórdicas particularmente iguales, las que también se encuentran en el aria de las “Variaciones Goldberg”, de J.S. Bach. Teóricos habrá que pretendan distinguir en el s.XVII, entre la ”chacona” y la “passacaglia”, pero la propia realidad contribuirá a reafirmar confusiones.

“Resonet” recurre a una melodía de un peregrino inglés de 1456, pieza anotada en la Catedral, sobre una breve melodía de ocho versos, escrita en tetragrama, con clave y ritmos claros, que recordaba insistentemente a la chacona y que en su texto, mostraba correspondencias con las más famosas del XVII y que resulta un símbolo xacobeo, con origen compostelano, que se difundirá por toda Europa. Dispuesta también como “Chaconne”, “Chiacona”, “Giaccona”, “Xacona”....una señal de identidad europea, desde Polonia a Inglaterra, Nápoles o Dinamarca, que abarcará más de 300 años, por lo que el concierto, sigue el camino Xacobeo a la inversa, que llevó la canción recogida por Wey, a todos los rincones de Europa. Rincones resumidos en una serie de breves apartados, seis en total, seleccionado piezas características por el itinerario.

Piezas como “Der Nachtwachter”, de Franz Biber; ”Sans frayeur”, de M.A. Charpentier; “Salgan pues todas las ninfas”, hollando la tradición hispana y citada por Cervantes; una “Chaconne”, de R. de Visée; del propio Camprá y de “L´Europe Galante”, “Formons d´aimables jeux”, Monteverdi con “Quel sguardo sdegnosetto”; le divina y solicitada Barbara Strozzi, por “Donna non fà che dice”; A. Krieger, en el apartado “As frechas do amor”, con “O Rosidor”, el mismo de La Strozzi, y en “Os praceres do amor”,”She Loves, de Henry Purcell o una “Passacaglia”, perteneciente a la ópera “King Arthur”. Otra “Ciaccona”, de A. Piccinini y un nuevo Monteverdi con “Chi vol ch´io m´innamorari”; “T´amai gran tempo”, autoría de Stefano Landi, completando el apartado “Ciumes e amores”, con una “Chaconne”, de F.Corbettal “Trompicábalas amor”, de Juan Hidalgo y “Orilla del Tajo”, de Étienne Moulinié.