Europa mira hacia Francia

EL empate en las legislativas entre Macron y Mélenchon, aunque previsible, va a complicar el futuro de Francia, le va a añadir inestabilidad, que es lo peor precisamente en estos momentos. Pero puedo entender la insatisfacción de los franceses, y casi todas las insatisfacciones, que al parecer se acumulan en el mundo contemporáneo. No soy un defensor de la globalidad a ultranza, que es de lo que acusan a Macron. Pero Macron ha sacado la cara por Europa varias veces, justo cuando otros, como Le Pen, se dedicaban a minar sus cimientos con argumentos no pocas veces peregrinos y casi siempre enormemente demagógicos. Es mucho más fácil destruir que construir, eso ya lo sabemos. Y más fácil hablar que hacer. Y hay políticas que se especializan en eso, porque, ya se sabe, al enemigo, ni agua.

Las noticias que llegan de Francia son, en efecto, malas para Europa. Y podrían ser preocupantes para Francia si terminan provocando inestabilidad en los futuros gobiernos. Macron consiguió contener a Le Pen en abril, de tal forma que la líder ultraderechista pareció tocar techo, pero las cosas se le han complicado por la izquierda, especialmente porque vivimos malos momentos económicos, agudizados por la guerra en Ucrania. Mélenchon tiene un electorado fundamentalmente joven, lo cual le augura quizás una proyección de crecimiento. Macron, respaldado por la clase alta, pero no sólo, contempla cómo el deterioro social y la incertidumbre no dejan de arrancarle votos a cada paso. Aún resiste, pero no se sabe por cuánto tiempo.

Aunque se trata sólo de la primera vuelta, y las legislativas no despiertan gran interés, es evidente que debe atenderse a los síntomas. Francia ha vivido recientemente la práctica desaparición de sus partidos tradicionales, republicanos y socialistas, lo que ha modificado (salvo por lo que se refiere a Macron) el espectro político de una manera drástica. La fragmentación es una tendencia contemporánea en prácticamente todos los países, y también la perdida de fuerza y representación de los grandes partidos o partidos del sistema (no tanto en España, y así lo señalan también las encuestas del momento), pero el caso de Francia es relevante por su gran peso en Europa y por el contexto continental en el que se está produciendo.

Mélenchon tiene a su favor haber aglutinado a la izquierda, con el consiguiente descalabro socialista, y unas políticas sociales que aumentan su popularidad en plena crisis y, mucho más, en el país de los chalecos amarillos. Pero es dudoso que la postura del euroescepticismo sea hoy la solución en el corazón de Europa.

El populismo de Boris Johnson ha demostrado ya con creces lo que supone seguir a euroescépticos y convertirse en uno de ellos. La consecuencia inmediata, además del caos político en su caso, es la división de la opinión pública del país, algo que el populismo de Trump también logró en Estados Unidos: una consecuencia lamentable. Mélenchon, desde el lado opuesto a Johnson, pero igualmente euroescéptico, se enfrenta a un futuro de polarización en Francia que, aunque en principio le favorece, puede resultar enormemente perjudicial a corto plazo. Lo que vemos en Francia no sólo es una polarización indeseable y quizás irresponsable. También vemos desidia y desafección, pues sólo uno de cada dos franceses se acercó a votar. Así empieza lo malo en una democracia. No en Francia, sino en cualquier parte.