Europa, último dique ante el caos

A EUROPA se le critica cierta inacción, cierta indecisión, y también la burocracia. Es un continente sin cerrar, en crecimiento (a pesar del brexit), un trabajo in progress. Me gusta. No tengo demasiado interés en los proyectos que se alimentan de sí mismos, que se autodefinen con cierto espíritu exclusivo. Me gusta la mezcla. También las culturas poliédricas. De hecho, no concibo otra forma de cultura. Su propia naturaleza incita al conocimiento diverso, a la apertura, pues se trata de saber más, de conocer y llegar a compartir, no de mostrarse monolítico, no digamos ya intolerante.

Por supuesto, esa forma de entender el mundo tiene sus inconvenientes. Como las fronteras internas abiertas, gran logro europeo, verdadera señal de modernidad y civilización. Lo difícil no es imponer obstáculos a todo pasto, eso lo hace cualquier político mediocre, sino quitarlos. La gran política consiste en facilitar, en buscar sinergias, no en prohibir sistemáticamente.

Esa forma de gobierno menos basada en liderazgos épicos (Merkel fue líder, pero lo hacía sin solemnidad), menos arraigada en vetustos orgullos pasados y más atenta a construir las modernidades sin tanto reflejo identitario, no sirve a los nuevos populismos, a menudo feroces contra Bruselas, ni tampoco a los que defienden la antigua y al parecer sacrosanta esencia del estado, a cualquier precio, por encima de la construcción comunitaria e incluso de sus reglas. Las discusiones de vecinos, sin embargo, pueden entenderse.

Aunque a menudo se acusa a Europa de ser sólo un mercado común (del que el Reino Unido decidió separarse y ya se empiezan a ver las consecuencias), creo que ha llegado la hora de destruir ese mito, tantas veces interesado, y mucho más en este contexto del nuevo orden económico, el desplazamiento hacia Asia-Pacífico, el impacto de China y las consecuencias del proteccionismo norteamericano, Biden incluido. El que no esté envuelto en los vaivenes de la economía y el comercio mundial que tire la primera piedra.

Sin embargo, hay que reconocer que la economía, en tiempos de recesión y pandemia, sigue siendo un arma poderosa en los asuntos de la Unión, como demuestran ahora mismo los fondos europeos de recuperación (hasta el punto de que, sobre todo Polonia, en colisión con Bruselas por los asuntos relacionados con la independencia judicial, sólo los recibirá, al parecer, cuando haya solucionado todos esos asuntos pendientes, que, desde la Comisión, se consideran vitales para pertenecer de pleno derecho al club europeo: es decir, el respeto el ordenamiento jurídico de la Unión).

Hay en marcha una postura sancionadora y también, es verdad, un escenario duro, que demuestra que existe un clima tenso con Polonia, pero no es la norma en Europa. Salvo que sea algo, como parece que es, en lo que hay mucho en juego. Los retos inmediatos, como el futuro digital y la carrera ante el resto del mundo, no deberían provocar que Europa se aparte de ciertas hechuras de la civilización, del Humanismo y de las culturas compartidas. Creo que ese es el “espíritu de Europa”, del que tanto habla Ursula von der Leyen. El hecho diferencial de este continente está en su construcción cultural: a veces parece el último dique ante tanta simplificación galopante.