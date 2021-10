Europa y el mundo de hoy

LA COMPLEJIDAD de Europa es también su grandeza. La simpleza, en cambio, suele conducir al desastre. Ahora, en estos días, se enarbolan banderas en las dos direcciones. Europa bracea con una diplomacia a veces lenta en medio de un mundo en ebullición y cambio, y trata de navegar, también, sobre el oleaje interior. La cuestión polaca, la más reciente, pero no la única. Y, por supuesto, sobre todas ellas, el ‘brexit’, cuya deriva en el Reino Unido parece dar la razón a Europa. No podía ser de otra manera.

Esta Europa que se intenta construir a través de la diversidad y la complejidad cultural contempla a los que, aprovechando las dificultades (o simplemente generando toneladas de propaganda), buscan su caída, el fin de la Unión. O, al menos, su debilitamiento progresivo. Pequeños incendios domésticos que pueden no ser tan pequeños. Resistencias que buscan créditos electorales no pocas veces, como hacía Trump (y probablemente volverá a hacer), populismos de diversa especie y semejanzas sorprendentes, que abominan de los intelectuales y culpan al pensamiento crítico y complejo, coqueteando peligrosamente con el elogio de la ignorancia y la superficialidad, lo que siempre devino en tiranía.

Ya sé que, afortunadamente, no vivimos los tiempos terribles del siglo XX, violento y feroz. Ya sé que, aunque resulta fácil hacerlo, los paralelismos entre la desorientación de aquella Europa, el destrozo que supuso el ascenso de Hitler en 1933, no es comparable con la situación actual. Aparece aquí una pregunta demasiado habitual, casi inocente, pero también imposible de contestar con absoluta certeza: ¿habremos aprendido lo suficiente?

Creo profundamente en Europa y, como decía Stefan Zweig, creo que Europa es mi patria. Es un concepto cosmopolita y diverso, pero también doméstico, si crees que las ideas complejas construidas dentro del Humanismo y la solidaridad pueden ser interpretadas como la casa de todos, por mucho que la casa tenga habitaciones distintas. Finalmente, hay ese lugar para la reunión familiar, para el encuentro colectivo.

No faltan las alarmas en los tiempos que corren. Pero, si no el desembarco de la barbarie, es verdad que los nubarrones de la tormenta se acumulan a veces. No se asiste, salvo locura, en el corazón de Europa, a la quema de libros, ni a la huida precipitada de escritores, ni a la conversión de hoteles en patrias, ni de cafés en refugios. No hay necesidad de buscar un Café Flore o un Tournon de París (salvo por gusto, pues todavía existe), ni celebrar Encuentros de la Cultura para defender la libertad. Y no porque los artistas no sean puestos en cuestión, lo cual causa pena y sonrojo, también a causa de un inexplicable neoautoritarismo puritano, moralista y profundamente contrario a los principios del arte y al sentido común. Pero esa es otra historia.

Hoy tendré la oportunidad de hablar de todo esto en A Coruña con Mercedes Monmany, la autora de un libro magnífico, yo diría que imprescindible, que se presenta esta noche: ‘Sin tiempo para el adiós’ (Galaxia Gutenberg). Hablaremos de aquella Europa azotada por el horror intolerante, de aquella Europa que vivió exilios y suicidios de grandes intelectuales (y la muerte de millones de personas), y también de esta, sometida a vaivenes y duras pruebas, en un mundo, el mundo de hoy, donde los recursos son otros, donde la vida es otra, pero en el que las amenazas y la siembra del odio encuentran también nuevos vehículos de expresión.