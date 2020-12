Europa y la autoestima

A VECES pienso que a Europa le falta autoestima. Ya sé que algunos líderes piensan todo lo contrario: es el lugar donde confluyeron imperios (no los únicos: también hay que mirar a Oriente). Así vino a decirlo Trump, cuando llegó en tropel (es metáfora) a los pasillos comunicacionales de la Casa Blanca, blandiendo tuits como espadas de goma en una feria de verano. Hizo saber a los suyos que Europa había logrado brillar con su burocracia azul, y que Estados Unidos estaba sufriendo una especie de ataque global de sanguijuelas, que le chupaban la sangre y el maná. Se impuso, pues, una urgente transfusión al país, una transfusión espiritual de grandeza y blablablá, pero en un lenguaje tosco, con una casquería de adjetivos.

Europa, por su propia composición diversa, no me parece egocéntrica ni crecidita, como sugieren algunos, aunque Bruselas sea muy centro, de acuerdo, un corazón de administradores aseados. A la fuerza irradia energía (y dinero) a las periferias, incluyendo la nuestra. Pronto vendrán los fondos, y ahí te quiero ver. A veces, mientras clava en nuestra mirada su mirada azul, Europa parece inquisitiva y dura, pero luego todo se va en el largo e interminable carrusel de los acuerdos. A mí me gustan los gobiernos así, que merodean los asuntos hasta estar seguros, aunque comprendo la urgencia de las cosas, como sucede con el Covid. Estoy un poco harto del pragmatismo de las dos tardes, de esa ligereza de los que creen saberlo todo y no necesitan ponerse intelectuales, porque eso es elitista, dicen.

A lo mejor es envidia, también te digo. Este grupo de países, cada uno con su historia y sus pesares, cada uno con el peso de la memoria y el viejo dolor de la guerra, resulta que intenta preservar la democracia, la cultura y el saber, en lugar de apostar sin más por la política del cuarto de hora, la aceleración del presente, ese afán por gobernar como si todo fuera comida rápida, a golpe de tuit y otras milongas. Nos contagiaremos de algunos virus de la estupidez, es muy probable, pero me alegra que aún nos preguntemos las cosas dos veces, que aceptemos las dudas, que no vayamos de bocones en las redes, porque Europa es un territorio de muchas capas concéntricas, algunas duras o terribles, otras hermosas y ejemplares.

Hay que recuperar la autoestima de la vida en común, a pesar del portazo de los British. Hay avisos peligrosos, es cierto, como corresponde a un mosaico diverso, a las tensiones de dentro y de fuera. Pero eso es la vida cotidiana y eso es la política. Las democracias son unos edificios sólidos, pero también tienen su fragilidad y su delicadeza. Denostar las democracias imperfectas es no saber que esa imperfección es una parte del éxito.

Nadie quiere tiranías perfectas, o que quieren parecer perfectas. Como nadie soporta a los que se pavonean por ahí sin tacha, sin defectos, sin abuela. Así que, a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos, de todos los desprecios, Europa debería recuperar una autoestima injustamente perdida. O arrebatada. Los fundamentos del diálogo, desde Grecia hasta hoy, no están obsoletos. El conocimiento es lo que nos salva. Muchas líneas de filosofía y de literatura en nuestro haber como para vendernos por un puñado de tuits.