QUE el brexit vaya a traer una mayor complejidad fronteriza es, claro, un atraso, una pérdida de eso que Sánchez insiste en presentarnos: el futuro. Pero uno no se separa de Europa sin consecuencias. Las dos décadas que llevamos de este siglo han supuesto en avance, por ejemplo, científico, y eso a pesar de los reiterados recortes, porque, afortunadamente, la ciencia se mueve por otros impulsos (aunque, sin dinero, poco se puede hacer).

Pero el retroceso es grave en otros asuntos: la política ha caído en manos de la mercadotecnia y de la simpleza, creyendo que así llegaría mejor al votante. Hoy se venden ideas como yogures de sabores. La intelectualidad ha sido denostada reiteradamente, como si el conocimiento fuera cosa de apestados, o una herramienta de dominio elitista. Bien es verdad que la ignorancia le ha venido bien al poder en no pocas ocasiones.

La Europa contemporánea se plantea el reto del acoso a la democracia desde dentro. No sólo por parte de algunos partidos que prefieren el estado-nación frente al sentimiento de comunidad paneuropea, que rechazan por su diversidad, por su, dicen, imposibilidad material de encontrar un terreno común. ¿Salvo Eurovisión, quizás? El sueño del mundo abierto empieza a convertirse en una pesadilla, y no sólo por la cerrazón británica. Se diría que regresamos a una forma de Edad Media, pero lo hacemos en plena era de internet. Una paradoja extraordinaria.

La causa es la desconfianza del otro. La propia globalidad llevada al extremo ha causado ese rechazo, de tal manera que algunos empiezan a preferir que la aldea global se quede sólo en aldea. Un aislamiento protector, una burbuja que, desde luego, no es posible. Inglaterra se aísla, aunque lo niegue, no sólo por la creencia de que su cultura no va a mejorar con la apertura (hay culturas menos permeables, o más conservadoras), sino porque se ha querido quitar de jefes que consideraba innecesarios. Construir una muralla no siempre implica una protección ante el exterior amenazante: puede significar el aislamiento propio, la imposibilidad de ver más allá, creyendo, claro está, que lo mejor permanece dentro de tus muros. Un empobrecimiento de libro.

Sorprende mucho más cuando viene de un imperio, el británico, que modeló parte del planeta a su imagen y semejanza, imponiendo una identidad cultural colonial que nadie niega, y que supongo que consideraban superior. Ahora, cuando hay que gestionar la mezcla, cuando las culturas se retroalimentan, cuando la riqueza viene del conocimiento de los otros, se cierran las compuertas. Se proclama una nueva pureza inexplicable y también un nuevo y peligroso puritanismo, uno de los asuntos más demenciales del momento.

Por eso Europa es hoy una zona a defender. A pesar de todas sus debilidades, o precisamente por ellas. Resulta aleccionador querer gestionar la complejidad, en lugar de pasarse con descaro a la simpleza, que es lo que informa la cerrazón, el amurallamiento propio del estado-nación. El miedo a las sociedades complejas, he ahí el gran problema.

La simpleza contemporánea, la política propagandista, prefiere quitarse de la pesada tarea de comprender a los otros, de asumir la riqueza multicultural, aunque, eso sí, todos se apuntarán a la económica y comercial. Se moverán más los contenedores y el dinero que las personas. Porque las personas pueden ser peligrosas, como todo ente pensante con ideas propias. Para qué ideas, habiendo dogmas. Hasta a los robots les aguarda mejor futuro.