Eurovisión, como siempre

HAY emisiones televisivas que forman parte de la tradición, de la costumbre e incluso de la nostalgia. Una de ellas es, claro, la del festival de Eurovisión. Aunque cuenta con muchos detractores (más que nada porque consideran que la calidad musical no es habitualmente lo que importa a la hora de los votos), la verdad es que cada año las audiencias son más que notables. Si bien es cierto que esta vez (cuatro millones) ha bajado un poco con respecto a la edición anterior.

Ayuda mucho el despliegue catódico, que es notable y tirando a exagerado: un fiestón de luz y color. Y no sé si cierto morbo: me permito decirles que el mejor dato de audiencia lo sigue teniendo Rodolfo Chikilicuatre, esa gran aportación irónica y neurasténica, o surrealista, a esta movida. Nosotros el sábado, ya saben: cantamos como nunca y perdimos como siempre (o casi).

No importa. Se veía buen ambiente. Parecía que se tomaba la cosa con deportividad. Blas Cantó, que canta muy bien, pareció conformarse, con humildad, o eso transmitían sus gestos, en las escasas ocasiones en que tuvieron a bien enfocarlo (no muchas, claro, porque no recibía muchos votos). Imagino que, con la trayectoria de los últimos años, no hay lugar para el enfado. O ya hemos hecho callo, o comprendemos que esto es un divertimento anual, un rito, una liturgia alegre, más en medio de la pandemia.

Pero conviene no equivocarse: el festival de Eurovisión puede presumir de ser prácticamente indestructible. No falta quien cree que se trata de una de las principales manifestaciones del concepto de ‘europeidad’ (bueno, ahora está también Australia), de tal forma que, si alguien hiciera una encuesta sobre las cosas que nos unen de verdad, Eurovisión sería una de ellas. Una de esas cosas que verdaderamente compartimos y hacemos en común.

Así que nadie ha podido con el festival paneuropeo (y poco a poco, más mundial). Tal vez haya cambiado de público, pero no de ánimo. Hay legión de seguidores que viven este día como uno de los grandes del año. Gente entregada a una estética, a una manera de entender la modernidad. Y sí, otros que abominan del evento, e incluso de su evolución. Yo no soy de esos seguidores empedernidos, pero me da nostalgia, porque pertenece a nuestra infancia, evidentemente.

Y creo que ha sabido reinventarse, contra viento y marea: algunas puestas en escena son ferozmente atrevidas (me gusta un Europa atrevida en un mundo cada vez más rendido al dogmatismo y al puritanismo), y, de vez en cuando (quizás muy de vez en cuando, de acuerdo) hay alguna canción interesante.

Por supuesto, algunos votos revelan afinidades, las que ustedes quieran. Sin embargo, diría que menos últimamente. En esta edición, por ejemplo, no todo me pareció tan previsible. Y ya vieron cómo el voto del público se separó drásticamente de los jurados nacionales. Y el voto del público se computa de una forma que produce un suspense bastante enloquecedor: ¿qué fórmula matemática lo gobierna? En fin, no me pararé ahora a mirarlo.

Algo nuevo sucedió también en esta edición: los países fundadores de la UER, los históricos del festival, regresaron a los primeros puestos... tras el dominio de los más recientes, que, quizás, ponían más interés en Eurovisión. Bueno, nosotros no. Nosotros no hemos vuelto, y uno se pregunta por qué. ¿No es hora de cambiar de táctica? ¿No habrá que hacer algo distinto? ¿No se hace una reflexión crítica? ¿O es que, simplemente, no queremos ganar?