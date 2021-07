Eva García Sáenz de Urturi, vitoriana, aterrizaba el pasado miércoles, 30, en Santiago, concretamente en el Hostal dos Reis Católicos. Venía flanqueada por Belén López Celada, de Planeta, y por la reina absoluta de las agentes literarias (en el supuesto de que Carmen Balcells haya desaparecido de verdad, cosa que alguno sospecha que es falso, porque se daba por supuesto que era inmortal), Antonia Kerrigan. ¿El plan? Que todos (allí había algo menos de una veintena de periodistas de todos los medios) los presentes dialogásemos con la autora, la editora y la agente en torno a la cada vez más importante obra de la creadora de la Trilogía de la Ciudad Blanca, o, por supuesto, de esa maravilla que le valió el Planeta de 2020 llamada Aquitania. Para artesonar perfectamente bien el evento, la dirección del Parador había preparado las condiciones perfectas que pudiesen facilitar al máximo la labor propuesta: una comida absolutamente modélica, que constaba, a la sazón, de un lomo ahumado de sardina de tabal en pan y una empanada de zorza, una espectacular vieira con compota de cebolla y jamón, una paletilla de lechal al horno con pimientos fritos (se hizo un silencio sepulcral en ese preciso instante), castañas cocidas comme il faut, tarta de almendras, helado de queso do Cebreiro con miel, y un riego incesante de Ribeiro y tinto de Monterrei...

UNIVERSALIDAD. No es de extrañar que Aquitania haya roto esquemas, y facilitado que Eva se asiente ahora con comodidad no sólo en los dominios europeos, como venían siendo hasta ahora Alemania y Holanda. Fue precisamente Antonia quien hacía hincapié en la importancia actual de Estados Unidos como principal importador de la obra de Eva. Y las cifras hablan por sí solas: de Aquitania hay 12 ediciones, 2 millones de lectores, la obra publicada en 31 países, en 13 traducciones. La autora, evidentemente, está feliz: “Ha sido un año muy especial para mí. Antonia me ha llevado por el Mundo entero. Y, ¿sabéis qué? Que ahora me siento muy orgullosa de ver las ediciones internacionales de la Trilogía, por ejemplo, porque ahí está la Plaza de la Virgen Blanca en todas ellas... Como vitoriana me llena de orgullo...” Los lectores insistimos en lo mismo. En creer que esta novela histórica trufada de thriller complejo tenía un puesto asegurado entre los laureles más codiciados urbi et orbi. Lo adelantaba en su día ese maestro de maestros que es el mago Juan Eslava Galán: “Si una novela es una construcción como una iglesia, a la autora le ha salido una catedral. Fantástica, perfectamente estructurada, un tapiz medieval. Es la novela que a mí me hubiese gustado escribir...” He ahí la clave del misterio...