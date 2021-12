¿Existe la meritocracia?

EN un mundo tan polarizado, lo raro es encontrar un tema de debate que no divida a la población en bandos. La cuestión de si de verdad existe meritocracia o no, no iba a ser menos.

Por meritocracia podemos entender aquel sistema social en el que el progreso dentro de una sociedad se basa en los méritos, capacidades y habilidades individuales más que en el contexto familiar, cultural o social en el que nos haya tocado vivir. Con tal definición, a priori, es complicado que alguien llegue a posicionarse en contra. Por un lado, si partimos de una total ignorancia sobre nuestra situación de partida (es decir, si todos los individuos se encuentran bajo el velo de ignorancia de John Rawls), la meritocracia obvia que algunos nazcan con más facilidades que otros. Por otro lado, siguiendo la máxima de Robert Nozick, “de cada quien como escoja, a cada quien como es escogido”, se premia al que más aporta a la sociedad.

Ahora bien, una cosa es el ideal de justicia y otra la realidad. En España, según un trabajo de Leopoldo Cabrera, Gustavo Marrero, Juan Gabriel Rodríguez y Pedro Salas-Rojo, la desigualdad de oportunidades, es decir la parte de las desigualdades que no se debe a decisiones individuales, explica el 44% del total de éstas.

Y según datos de la OCDE, el 28% de la renta es explicada por la de nuestros padres. Es decir, el punto de partida importa.

Pero también puede existir cierta autoselección. Si justamente las familias más educadas y con mayor nivel de renta son conscientes de su importancia para mejorar las oportunidades de sus hijos y por lo tanto dedican un mayor esfuerzo en darles la mejor educación posible, ¿es la prima de esfuerzo o la renta de los padres la que explica las potenciales diferencias?

¿Significa esto que no se premia a los mejores? Tomemos el caso de Marta Ortega, recientemente nombrada presidenta no ejecutiva de Inditex. Probablemente, de no haber sido hija de Amancio Ortega, es poco probable que hubiera alcanzado tal puesto. ¿Quiere decir esto que se demuestra la inexistencia de la meritocracia?

Si realmente no tuviese las capacidades necesarias para presidir la firma textil, es complicado que la comisión de nombramientos o el consejo de administración la hubieran elegido para desempeñar tal puesto de responsabilidad. Y, aun así, los consumidores seremos quien nos encarguemos de valorar el mérito de su gestión. Ahora que se acaba de estrenar la película La casa Gucci, sirve de ejemplo que una deficiente dirección dejó fuera del negocio a todos los miembros de la familia.

En definitiva, existe la meritocracia, pero es cierto que las circunstancias de partida condicionan nuestro puesto final. Unas buenas políticas públicas deberían centrarse en reducir estas diferencias iniciales.