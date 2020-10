CON la pandemia no hay día en el que no aparezca en cualquier medio, ya sea escrito, radiofónico, televisivo o por redes sociales, la opinión o la entrevista de un experto que en muchos casos no solo hablan sobre el dominio estricto de su competencia, sino que dicen cosas y aconsejan, sobre aspectos de la pandemia en lo que son tan expertos, como lo pudiera ser cualquiera.

En algunos casos se expresan con suficiencia sobre la evolución de la pandemia en el pasado y no son tan claros cuando se refieren al futuro. Su opinión después aparece bajo el epígrafe de “los expertos dicen”, cuando en realidad o bien dicen generalidades de sobra conocidas u opiniones fuera de su campo estricto de conocimiento.

En estos días hemos oído a expertos que son biólogos, microbiólogos, virólogos, médicos especialistas en pulmón, en corazón, nefrólogos, pediatras, neurólogos, catedráticos de óptica, electricidad y magnetismo, enfermeros, matemáticas, asistentes técnicos sanitarios, sociólogos, genética, biología molecular, psicología social, salud y epidemiología.

Muchos de ellos no se restringen a hablarnos de lo concerniente con su especialidad de la pandemia, sino que aprovechando los focos mediáticos vierten opiniones relativas a aspectos de la pandemia que estaban fuera de su competencia.

Hace unas semanas leíamos un manifiesto de varias asociaciones de médicos de diversas especialidades, enfermeras y asistentes técnicos sanitarios que empezaba diciendo que sobre la pandemia los políticos mandaban, pero eran ellos los que sabían y acababan arrogándose la representación de los 47 millones de españoles para reclamar su atención.

En la firma se echaba de menos la de la Sociedad Española de Epidemiología, que no quiso estar de acuerdo con el manifiesto. Justamente esa asociación agrupa a los profesionales expertos competentes en la evolución de la pandemia y sobre las medidas que son pertinentes. Estos, usualmente no pontifican tanto y se muestran siempre mucho más cautos en sus afirmaciones conscientes de que no saben muchos aspectos del comportamiento del virus y de su evolución.

En ningún país europeo, ningún experto en su momento fue capaz de predecir que la segunda ola fuese de la intensidad que tiene en la actualidad ni de su duración. Tampoco son capaces de predecir si habrá una tercera ola y sobre su intensidad y duración.

Lo que sí es cierto es que la pandemia tiene una gran intensidad y que todos debemos seguir todas las recomendaciones de las autoridades para conseguir aislar lo antes posible el virus y así aminorar los daños que esta produciendo en la salud y en la economía de mucha gente.

La responsabilidad de todos nosotros es clave para conseguir este fin, incluyendo la de los expertos, que deberían restringirse a opinar sobre lo que son competentes y sobre el resto decir humildemente que no lo saben o que en todo caso hablan como simples ciudadanos.