Explota, explótame, expló...

Adaptando para algunos de nuestros principales líderes políticos el fatum que Evelyn Waugh le aplicó a Lord Copper, uno de los excéntricos personajes de su disparatada novela ¡Noticia bomba!, podríamos escribir que a Pablo Casado, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Inés Arrimadas o Santiago Abascal les espera un futuro inmediato lleno a rebosar de cosas que ninguna persona cuerda desearía para sí.

La nómina podría ser más extensa, si dispusiésemos luego del espacio necesario para describir al detalle los infortunios que se ciernen sobre sus cabezas y sostienen la afirmación realizada, de manera que, por suerte para más de uno, la dejaremos en estos cinco nombres, que, si bien no abarcan toda la exuberante riqueza ideológica que caracteriza la política española, sí representan a las principales familias que copan la mayoría de acciones –escaños– de la Bolsa del Congreso, de la que viven.

Trabajando sobre la base de que el futuro, tal como expresaba La Polla Records, es un presente cruel y extraño, Pablo Casado se despierta cada mañana pendiente de los improperios que sus asesores le preparan bien temprano para, una vez aseadito y con corbata nueva, soltárselos en cascada al presidente del Gobierno con el estilo impostado de un macarra de barrio –de Salamanca, por supuesto–. El líder del PP es un insultador profesional que al cabo de su jornada en el locutorio grosero en que convirtió la sede de Génova sólo se puede llevar a casa la complacencia de los vulgares, pues, despojado de adjetivos, su rendimiento laboral no suma ni un gramo en la báscula que mide la productividad que hace avanzar la patria –la suya, la de Aramburu o la de Rufián–.

Y, mientras, Pedro Sánchez es el hombre que cambió en vano el colchón de Rajoy, porque, definitivamente, no puede dormir “por las noches”, como profetizó. Quizá lo haga por el día, pero las noches las pasa en vela no tanto por su vicepresidente –que si lo imputan se desharía de él–, sino por el sudoku presupuestario que cada vez se le encarece más y porque no estará lejos el día en que la kilométrica torpeza de Ayuso –sus meteduras de pata atascarían la Gran Vía por sí solas– deje de ser su mejor coartada para ocultar sus errores.

Pablo Iglesias, por su parte, es una persona agobiada por el hostigamiento que sufre su familia y acosada por tener una casa. No un chalé en la mejor zona de Madrid, como un buen número de políticos, ni un ático de lujo en Estepona, como algún otro, sino una casa a casi 40 km de la capital, pagada de su bolsillo. Si un profesor universitario, diputado y vicepresidente del Gobierno no puede comprar una vivienda así a medias, ¿quién va a poder hacerlo en este país?

Y nos quedan la mujer naranja y el hombre del traje gris. Inés Arrimadas, desengañada por aprobar una oposición y quedar sin plaza en Cataluña, se mudó a Madrid a desnudar sus carencias ideológicas. Abandonada por Albert Rivera, su primer profesor de baile, continúa girando al son del pasodoble España cañí, junto a un caballero de triste figura, mientras en sueños se confunde y se gusta a sí misma ataviada de estética pop. Ese señor al que le sigue el paso es un militar frustrado que añora la batalla del Ebro y concibe el Congreso como una trinchera de sangre. La vida de Abascal carece del color de las metáforas porque quedó anclado en el 75. Todo lo que vino después merece para él una moción de censura.

No parece que sea una existencia para presumir de satisfacciones la de ninguno de ellos, pero, claro, la alternativa del español que habita en las circunstancias opuestas no es más halagüeña: vive no insultando, sino insultado; con el insomnio eterno de quien padece horas diurnas sin descanso y nocturnas sin pegar ojo por el acecho de la incertidumbre; arrinconado, sin casa propia, en escasos metros cuadrados; con capacidades no inferiores a la mediocridad del buscavidas político, pero sin medios para demostrarlas, y censurado constantemente por una sociedad que no le permite disfrutar de su familia ni recibir un sueldo decente, cuando no lo condena directamente al desempleo perpetuo. Hay millones de personas que subsisten así a nuestro lado, aunque pocos quieran verlo.

Este es el atribulado panorama que presenta España. El futuro, como cantaban los punkis vascos de los ochenta, es un desastre. Una bomba de relojería que pide a gritos estallar, como el pegadizo y explosivo estribillo de la italiana Raffaella Carrá, rediviva estos días por ese tipo de cine que siempre vuelve la mirada al pasado, tal vez porque el porvenir despierta más temores que esperanzas. Nuestro presente y nuestro futuro lo representa, literalmente, esta conversación de dos asalariados de diferente rango que aparece al final de la obra referida de Evelyn Waugh:

–Llevo quince años trabajando, en diversos puestos, para la empresa Megalopolitan –dijo entristecido Mr. Salter–. Y ahora...”.

–Tú al menos podrías conseguir otro empleo –le respondió el subdirector–. Tienes estudios.