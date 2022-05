Falcone, 30 años después

A muchos de ustedes y, sobre todo, los nacidos a partir de esa fecha o incluso poco antes, nada les dice ni dirá este apellido. Frecuente además en Italia. Giovanni Falcone fue un magistrado italiano asesinado un 23 de mayo de 1992 en Sicilia por Cosa Nostra. Aún hoy algunos se preguntan, quién, en verdad, ordenó tamaño magnicidio. El valor, el rigor, la fortaleza moral y humana de Falcone fueron increíblemente admirables en un tiempo gris, donde la violencia y el terrorismo no solo en el país trasalpino, sino también en otros, como el nuestro, eran viscerales y brutales.

Falcone con otros jueces, especialmente Paolo Borselino, inseparables y que solo dos meses después caería también asesinado, emprendieron la lucha frente a la mafia, la connivencia con la mafia, las estructuras mafiosas del poder sabiendo como sabían que podía costarles la vida. No fueron los únicos ni tampoco los únicos jueces, fiscales, policías, etc. El día que asesinaron a Falcone murieron su esposa y tres escoltas. Un atentado brutal en la autopista A-29 en Sicilia con un mensaje igualmente brutal y despiadado de la mafia y sus adláteres que mandaban in mensaje de guerra total. Pero este magnicidio al corazón mismo del estado, el corazón incorrupto, marcó un giro y un punto de inflexión para la mafia y la lucha contra la mafia así como el posicionamiento de la sociedad italiana y sus gobiernos.

Media tonelada de explosivos en la autopista entre el aeropuerto y Palermo, a la altura de Capaci, acabaron con esas cinco vidas, su esposa, igualemente jueza y tres escoltas. La mujer de uno de ellos en el funeral de Estado al día siguiente gritó un sórdido pero no menos claro y cruel alegato “los asesinos de mi marido están dentro de la iglesia” cuando se celebraban las exequias fúnebres.

Hombres como Falcone, Borselino, antes Chinnici, rompieron los muros de silencio y la protección que la cúpula mafiosa recibía. Sabiendo a lo que se enfrentaban y a los múltiples intereses convergentes y cruzados que había en Italia. El legado que queda es el de unos hombres con un irreductible compromiso moral.