Falta de seriedad científica

Hace unos meses que algunos periodistas de un canal de televisión me hicieron una entrevista en la Catedral de Santiago. Aunque a lo largo de este tiempo ellos no me han dicho nada, me enteré por unos amigos de que el pasado sábado habían ofrecido un montaje cuyo protagonista era el autor de una novela sobre la cuestión jacobea, con la colaboración de un profesor emérito de la Universidad Complutense. En ese montaje utilizaban, en el contexto ambiental que desde esa Cadena habían elegido, algunas de mis afirmaciones.

El montaje televisivo tenía como base, junto a algún dato cierto, otros injustificables. Así, dice con verdad que el Apóstol Santiago era uno de los Doce y además uno de los tres discípulos más cercanos a Jesús. Sin embargo, el novelista llega a afirmar que Santiago era “el más inconsciente de los Doce” (¿??)... Y añadía: “Si estuvo en Galicia, su presencia fue un absoluto fracaso, pues no dejó poso...”; en los relatos sobre Santiago, “hay mucho mito, mucha leyenda, mucha tradición”, pero nada de historia. Establece de modo apodíctico que hasta el siglo IX el silencio en torno a Santiago ha sido absoluto... Ante esto, digo yo que habría que dar razón de por qué, al pensar en luces extrañas, Obispos y Reyes consideraron que era Santiago y no San Marcos, o Santa Minia, por ejemplo... quien las provocaba. Sabe ese novelista que Santiago fue el primero de los Doce Apóstoles en morir mártir...; pero no podrá justificar por qué Herodes Agripa I intentó ajusticiar a Pedro y a Santiago, y no a otros Apóstoles del Maestro...

Un catedrático emérito de la U. Complutense, que aparece en el montaje, duda de que, desde el año 30 hasta el 44 (él considera que habían pasado solo 11 años) Santiago hubiera podido venir a España y volver a Jerusalén, al morir allí el año 44. No sé si conoce ese catedrático elegido por el referido medio televisivo que S. Pablo, desde el año 49 al 58 ha recorrido Chipre y Turquía en el Primer viaje (años 45 a 49); Turquía, Macedonia y Acaya, en su Segundo Viaje, desde el año 50 al 52; y de nuevo estos últimos lugares en su Tercer viaje, del 53 al 58. No estaría mal que el referido catedrático leyera las obras de D. Casimiro Torres, en las cuales el ya fallecido zamorano alude a los barcos que con bastante frecuencia unían Asia con el Occidente español.

Como en la citada entrevista, o por lo menos en ese montaje que han hecho, recogen solo dos o tres referencias a escritores que testifican la presencia de Santiago en España, he de añadir lo que sigue. En el capítulo III de mi libro El Apóstol Santiago: amigo, discípulo y testigo de Jesús (Santiago 2021) cito a algunos escritores que testifican que uno de los Doce había venido a Hispania..., y que ese discípulo de Jesús era Santiago. Desde el testimonio de Dídimo de Alejandría (siglo II), pasando por Cipriano de Cartago (s. III), Epifanio de Chipre, el sirio Efrén y Teodoreto de Ciro (siglos IV y V), la obra De Ortu et Obitu Patrum, la Abrevatio Braulii y San Adhelmo de Malmesbury (siglo VII), y el Beato de Liébana y Beda el Venerable (siglo VIII)..., la mayor parte concretan cuál es el nombre del Apóstol que evangeliza Hispania. Todo esto, apoyado por el testimonio de San Jerónimo (siglo IV), para quien los Apóstoles se enterraban donde habían predicado, nos induce a pensar que los discípulos de Santiago habrán traído al Apóstol al que había sido campo de su trabajo apostólico...

¿Cómo puede afirmar un novelista y, lo que es peor, cómo puede reconocer como cierto un medio televisivo que ha habido “silencio absoluto” hasta el siglo IX, y que no ha quedado ningún poso de la presencia del Apóstol? A la hora de hablar o de escribir, hay que hacerlo al menos con un mínimo de “seriedad científica”.