Fatiga de materiales

ALCANZADO cierto tiempo, las legislaturas se desgastan. Incluso las más tranquilas, si tal cosa existe. Los materiales de construcción de un Gobierno, por más que la argamasa esté bien mezclada (y no te digo nada si no lo está), acaban presentando fatiga. Y si la fatiga no es del Gobierno, puede ser de los gobernados.

Digo esto porque todos coinciden por ahí en que cada vez se acumulan en el horizonte de este país más obstáculos y asuntos difíciles, puede que incluso se haya presentado ya algún nudo gordiano, y eso, no siendo raro en la tarea de dirigir un país, puede hacerse duro si la contestación es mucha, o si el contexto no es el más adecuado. Los expertos en cimientos y construcciones dicen que puede haber un desgaste rápido a causa de esos asuntos que no fraguan del todo, y que la pandemia mantenía un poco en segundo plano.

No es que el final del Estado de alarma haya desatado todos los demonios de la política, aunque en estos tiempos se desatan con facilidad, pero es obvio que ya empieza a vivirse como si la realidad real hubiera regresado, como si la normalidad fuera la antigua, o sea, la buena, y no esa nueva de diseño. Lo cual que la política arranca otra vez con toda su capacidad de polarización, de tal forma que lo de Madrid, que ya es historia, puede parecer tortas y pan pintado.

El verano se acerca, pero la política sufre estos días nuevos acelerones, y puede griparse el motor tan guapamente. La cuestión catalana, claro, se lleva la palma, por el gobierno formado, y más por los indultos que se anuncian o se suponen: el tema amenaza con incendiar no ya las filas de la oposición, que eso desde luego, sino incluso parte de las propias. El Gobierno quiere logar la machada de desanudar el nudo gordiano, pero estos nudos, por definición, terminan complicándose, salvo que surja una idea creativa.

El miedo, por lo que leo en los papeles, reside sobre todo en lo que pudiera suponer de daño electoral, que es donde los políticos suelen medir más el tamaño de las averías. Creo que hay varias fatigas en marcha, el personal está exhausto por razones obvias, pero la realidad contemporánea demanda una política de vértigo, como si hubiera que moverse para mantenerse en pie.

Dicen que Sánchez acomete riesgos porque eso es la política, salvo que se prefiera el inmovilismo, que también termina por hacer crisis. Existe esa creencia actual de que hay que hacer cosas sin parar, hay que ofrecer titulares, y, entre ellos, alguno generará polémica. Por eso se habla también del horizonte 2050, del futuro y de los grandes retos, como el planeta verde y el azul. Es un reto muy importante, sin duda, nada es más importante que el planeta. Pero el presente está antes que el futuro, y aparece erizado de nudos, los materiales están sin duda fatigados, y la gente, creo, también.

Todo esto pasa en un decorado difícil, al que se suma Marruecos, añadiendo leña al fuego en boca de la embajadora. Los analistas dicen que, tras aquella decisión de Trump, Marruecos se siente apoyado por Estados Unidos y eso, junto a lo que al parecer consideran una cierta debilidad de Madrid, ha terminado por envalentonarlos. Sánchez les dice que mejor aliado que Estados Unidos es él mismo, o sea, nosotros, pero de momento, ni flores.

La gente quiere irse a la playa, como si fuera un turista inglés, pero mayo se despide con ese sentimiento de flojera, que acrecientan los acontecimientos. Si encima hay que pagar más en todas partes y ni Eurovisión da una alegría, ya me dirás.