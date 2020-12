Fatigados y antivacunas

LOS expertos hablan de fatiga pandémica entre la ciudadanía, para referirse al cansancio y al hartazgo de la población ante la duración de la crisis sanitaria que estamos viviendo, y la prolongación de las medidas y normas que debemos cumplir a fin de frenar los contagios. Se dice que los ciudadanos se están relajando como consecuencia de esta fatiga, que bajan la guardia con facilidad, y que rechazan seguir acatando instrucciones. Esta actitud a mí me parece lamentable y egoísta.

Para cansancio, hartazgo y desesperación, la de los enfermos, la de los contagiados por la COVID-19 que sufren secuelas, la de los sanitarios que siguen cuidando a los hospitalizados, la de los mayores aislados en residencias, la de sus abnegados cuidadores, la de todos cuantos ven cómo han perdido su trabajo, se han cerrado sus negocios, se prolongan sus ERTE, o sufren un ERE. Si pensamos en todos ellos, verán qué pronto se nos alivia la fatiga, seguimos adelante cuidándonos, y nos ocupamos de ver cómo podemos echar una mano.

Sabemos que las vacunas están ahí, cada vez más cerca, que pronto empezará a inmunizarse una buena parte de la población, y que la situación en unos meses irá aliviándose. No será ninguna panacea a corto plazo, pues no se sabe cuánto durará la inmunidad, si los inoculados seguirán transmitiendo el virus, o si algunas personas con ciertas patologías no podrán vacunarse. Todo esto se irá aclarando también de aquí al verano. Olvídense de los políticos y escuchen a los médicos y a los investigadores. Hemos de confiar en la ciencia, en sus dictámenes, y en sus tiempos.

Pero aquí nos encontramos con otro problema, pues, según las encuestas, una parte de la ciudadanía muestra dudas infundadas sobre la vacuna (como el 53 % de los españoles, del 59 % de los franceses, o del 60 % de los italianos), no se fía de nuestros científicos y autoridades sanitarias, u optará por ver cómo les va a los primeros vacunados antes de tomar una decisión. Si a los fatigados sumamos los antivacunas, descubrimos un peligroso y elevado número de personas que, de forma más o menos consciente, no están ayudando a paliar las circunstancias sanitarias adversas que estamos padeciendo.

Ahora nos aproximamos al abismo en que se pueden convertir las vacaciones de Navidad; unas fiestas religiosas para unos, un período de descanso para muchos, y un momento de reencuentros para otros. Independientemente de las instrucciones que recibamos de las autoridades, bien podrían convertirse estas fechas en un período de reflexión en el que todos y cada uno de nosotros pensásemos si acaso nuestro derecho a estar fatigados, y nuestros recelos ante la vacunación, forman exclusivamente parte de nuestra libertad individual, o si afectan a la salud y a la supervivencia de quienes nos rodean.