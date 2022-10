Fazil Say, solista del “Concierto para piano en Do M. K.467” de Mozart con la “RFG”

Doble protagonismo de Fazil Say en el programa con la “RFG”, dirigida por Can Okan, que tendremos en el Auditorio de Galicia-20- 30h.- y que repetirá mañana en el Auditorio de Ferrol. El músico estrena en España “Yürüyen Kösk”, pieza con la que abre sesión y que se añade a otra ofrecida la temporada pasada, “Never Give Up”, con carácter reivindicativo que escuchamos a la chelista Camille Thomas, quien la llevaría al disco con la “O.F. de Bruselas”, dirigida por Mathieu Herzog. Fazil Say, fue también solista en mayo de 2012, interpretando el “Concierto para piano, nº 2, en Sol m. Op. 22” de Camille Saint-Saëns, entonces dirigido por Edmon Colomer, completando con la “Serenata n 1, en Re M. Op. 11”, de J.Brahms. Para el programa de esta ocasión, se añade la ”Sinfonía nº 7, en La M. Op. 92”, de L.v. Beethoven.

Fazil Say, artista prolífico, estudió piano con Mithat Fenman, quien le dotaría para el arte de la improvisación y el estimulo creativo. Pronto recibió encargos desde el Festival de Salzburgo, la “WDR”, la Dortmund Konzerhaus, Schelwig-Holstein, Mecklenburg- Vorpommern o la Bienal de Munich, cultivando los géneros más diversos. Destacó por su técnica sobresaliente, atendiendo a los barrocos y clásicos o románticos, ampliando a estilos camerísticos con músicos como Sol Gabetta, el “Borussan Quartet”, mientras durante un largo período fue artista en residencia del Dortmund Konzrthaus.

Mozart con el “Concierto para piano, en Do M. nº 21 K.467”,calificable como un transcurso de la oscuridad hacia la luz, uno de los sublimes ejemplos de su armonía iridiscente, marcada por su amplitud debida a la vistosidad que concede su tonalidad, siendo el más completo de los propuestos en la misma. Una de sus obras más gozosas que para P.Rattalino, estudioso de su obra pianística, destaca por la prodigiosa riqueza de sus movimientos. Tras los oscuros ramalazos del precedente “K. 466”, esta obra parece pretender una tregua emotiva, proponiendo un mensaje tranquilizador, rubricado por los movimientos “Allegri”, que nos ubican en el estilo galante, transfigurado en todas sus excelencias. Un período en el que entre un arrebatado entusiasmo de un par de meses, completará nada menos que seis conciertos de abono, durante el mes de febrero y marzo de 1785.

La celebridad de este concierto en concreto, reluce desde el “Allegro maestoso”, partiendo con su tema de marcha, definido por el diálogo entre cuerdas y viento, con un claro talante solemne y con una respuesta de un segundo tema que se define a modo de un recatado diálogo de flauta y oboes. Un retorno valdrá a modo de una “cadencia”, para que se reafirme el sentido de la marcha en la orquesta, con un solista que contribuye a un tentador “ritornello” en su absoluto poderío. El tema del comienzo, otorga protagonismo al piano en plena luminosidad, con un pasaje definido por el contrapunto de un protagonismo claro para el lucimiento del solista. Uno de los momentos sublimes de la obra, antes de la recapitulación orquestal.

El “Andante” es movimiento al que se recurre para los tratamientos más gratuitos, de ahí su celebridad. La genialidad llevada a su grado sublime, por la naturalidad contagiosa de pura poesía, que ayuda a convertirle en un movimiento único en sus valores expresivos. Magistral arte de la modulación en un amplio despliegue ya desde sus inicios en ese deslizamiento de tonalidades y en el que el solista se reserva la última palabra. La breve coda final, nos transporta a un estado de ensoñación, clave del movimiento gracias al colorido repartido entre maderas y metales. El “Allegro vivace”, un previsible rondó, para redondear el concierto, cubre las necesidades expresivas de una obra tan seductora en su inspiración, merced al trato que proponen solista y orquesta, a la espera de un “tutti” remarcado por imitaciones. La recapitulación de cierre, se ciñe a ciertos cambios entre modulaciones menores y un breve “tutti” que deja espacio a una “cadencia libre” y un estribillo de conclusión.

La Sinfonía nº 7, en La M. Op. 92”, de L.v. Beethoven, es la apreciada “Apoteosis de la danza”, en esa definición wagneriana, y la gloriosa coronación de la gloriosa libertad creadora, lograda mediante la superación de la fase crucial del individualismo heroico o la sublime obsesión de las urgencias sobre el contenido. Para un reflexivo y brutal contraste, todo un K.Mª von Weber, arriesgará afirmado que nuestro “Divino Sordo”, que estaba listo para el hospital psiquiátrico. En fin, opiniones para dar y recibir. Cuatro tiempos partiendo de un “Poco sostenuto, Vivace”, ciertamente largo y pomposo y que para su admirador Berlioz, se planta como una estrategia preparatoria usada en las primeras sinfonías y abandonada en las siguientes. Cuatro acordes pesantes, dejan paso a un canto plácido, confiado a distintos instrumentos de viento, ejemplo de contraste entre a la fisionomía rítmica del “Vivace” que desarrolla.

El “Allegretto” resulta huidizo pero insuperable gracias a su fascinación creada no solo por los temas sino también por su entrecruzamiento y los juegos armónicos en una oscilación sin reposo entre el mayor y el menor y que según agudos analistas, la nostalgia parece imponerse a la alegría. El contraste logrado por el autor en este tiempo, se alcanza mediante la contraposición idealizada marcada por la marcha fúnebre. El “Presto” es en definitiva un “scherzo”, luminoso y atractivo, gracias a su entusiasta vitalidad que en ciertas acepciones, raya con la arrogancia. El “meno presto” del trío, se inspira en un himno religioso procedente de la Baja Austria, una melodía encantadora y sencilla. El “Allegro con brio”, embargado por la magia y un planteamiento solemne, descubre una tendencia hacia una abstracción constructiva, con una coda tratada como una fanfarria exultante. Quedan en el aire infinitas sugerencias como una melodía báquica, un remolino vertiginoso, una furia frenética o una orgía carnavalesca.