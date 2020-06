Feijóo podría alcanzar el 50 por ciento

HACE cuatro años el CIS se aproximó a los resultados en el estudio preelectoral que publicaba a pocos días del inicio de la campaña gallega, como de costumbre. Los diputados que daba de más a PSOE y En Marea se los quitaba al BNG. Salvo este corrimiento interno, acertó. Pero entonces no estaba al frente el ínclito Tezanos, especialista en arruinar la credibilidad del instituto sociológico con sus sonados –y tendenciosos– fracasos. En esta ocasión nos sorprende, dando al PP mayoría absoluta, lo cual no va a sentar nada bien en el PSOE, su partido.

Y digo bien cuando digo al PP, porque el CIS pregunta por intención de voto a los partidos, no a los líderes. De estos, hace valoraciones. Y los gallegos, como viene sucediendo desde siempre, diferencian entre personas y siglas, pienso que de manera más acusada que en otros lugares. O sea, no es lo mismo votar al PP que a Feijóo ni al PSOE que a Caballero. ¿Se entiende, no?

Hay otro error, a mi manera de ver, en la presentación de las encuestas. Se comparan con resultados electorales en lugar de con otros sondeos de la misma naturaleza. En este caso, el referente sería la preelectoral de 2016. Pues bien, la estimación de voto al PP es ahora del 46 por ciento, más de un punto superior a la de entonces, 44,9. En las urnas, Feijóo alcanzó el 47,51 por ciento. Por otra parte, la valoración del líder es también hoy superior. Del 5,24 de hace cuatro años sube al 5,92. Con esta lógica, no es descabellado pronosticar para el 12-J un apoyo superior al 50 por ciento.

El PSOE, por su parte, reduce la estimación de voto al 19,5, cuatro décimas menos que en 2016, a pesar del efecto Sánchez. Los resultados fueron dos puntos abajo. No se puede comparar el candidato porque cambió. En todo caso, suspende. No así la líder del BNG. Pontón experimenta un incremento en su valoración de 0,66 puntos, similar a Feijóo (0,68), hasta lograr el aprobado (5,13). Este dato y el del voto directo, superior al del PSOE, anticipa nervios en la recta final para los socialistas. Pudieran ser tercera fuerza.

En cualquier caso, queda campaña, hay mucho indeciso –o voto oculto– y el coronavirus puede mudar intenciones. Y que Tezanos te dé mayoría absoluta, aunque coincida con las demás encuestas, es para preocuparse. Hay partido.