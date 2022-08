Feijóo quiere abrir el curso

SE anuncia sesión en el Senado, donde se dirimirán asuntos principales. Feijóo había sugerido, pedido, invitado, a Sánchez, que acudiera a las altas bancadas, donde él tiene asiento, y así verse tras el veranito, aunque no sólo para comprobar el bronceado. Lo de verse en el Senado, ese lugar con reminiscencias de la antigua elegancia parlamentaria, no es un anuncio para animar septiembre, sino el comienzo de la temporada, el necesario episodio inaugural de las campañas electorales que se avecinan, y, sí, la expresión de esa necesidad dialéctica que tiene que ir más allá de tuits y canutazos estivales, reuniones de partido y declaraciones desde el atril. Abrir el otoño con encuentro, o encontronazo, en el Senado, tiene algo de volver con energía, bien desayunado, manda un mensaje de mucha proteína, así que es difícil negarse.

Feijóo aprovecha esa bancada, como estaba previsto, porque sabe que hace falta la interacción, la presencia física, la foto, la mirada. Está bien el tuiteo, el sms, el whatsaapp hola que tal y así, pero al final se necesita un poco de refriega de escaño, ese placer del pasillo infestado de micrófonos ardientes tras la pausa agostí, ese levantar de los primeros aplausos de la temporada, siquiera por los fieles que aún se sacuden las gloriosas arenas al pasar bajo el postigo. El Senado tiene ese empaque de lo clásico, al menos en el nombre, y servirá muy bien para la escenificación de los desacuerdos, que esa es la parte segura. Que Feijóo y Sánchez coincidan físicamente en el espacio y en el tiempo tendrá sus ventajas, ya digo, después de hablarse siempre de forma algo oblicua, en la distancia de las ondas y de las olas, como si hubiera miedo al roce en tiempos tan complicados. Como si la distancia fuera sanadora.

Dicen que Feijóo ha “emplazado” a Sánchez a la comparecencia, que tenemos que hablar de muchas cosas. Emplazar suena algo solemne, es cierto, pero es que Feijóo necesita aplicar esa solemnidad ahora que ya empieza a tomarle el aire a Madrid, aunque sus críticos digan que le faltan algunos telediarios para eso. Le ha pedido a Sánchez “un debate sereno y sosegado”, que mola, pero es algo que muchos no alcanzan a ver, porque de eso casi no hay. Como si estuviera pasado de moda. Lo lógico es pedir un debate “sereno y sosegado”, aunque suene a pedir peras al olmo. No vas a invitar a un debate a garrotazo limpio, como Goya, pero a la larga ya sabemos que Goya sigue arrasando. Un debate “sereno y sosegado” parece lo propio a principios de curso, pero es que estamos en un curso extendido, sin pausa, y algunos piensan que la política amable termina por no dar ‘likes’, ni votos.

Es probable que Sánchez no quiera calentar más el otoño, que ya viene subido, pero es difícil evitarlo cuando la realidad está que arde. Feijóo lanza el desafío, porque necesita el encuentro y el discurso, no tanto por poner a Sánchez en dificultades ante la Cámara, y sobre todo ante las cámaras, aunque también, sino por visualizarse a sí mismo en los vídeos de las sesiones, corporeizarse en la bancada senatorial y poder mirar a Sánchez en las distancias cortas. Sánchez recoge el guante sobre la arena caliente de agosto, sabe que es el primero de los combates que vienen, irrenunciables, porque todos los guantes ya, tal y como está el patio, van a ser guantes de boxeo.