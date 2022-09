Feijóo y Cataluña

EXITAZO para los organizadores de la manifestación de Barcelona. Exigía que se respete la enseñanza en castellano. Desgraciadamente no servirá para mucho. Los independentistas, con la Generalitat a la cabeza, la han prohibido en los colegios y, además, dejan bien claro que no les importan las sentencias judiciales. No las cumplen. Solo respetan la justicia española cuando recurren a ella para que se pronuncien sobre un asunto que les afecta, generalmente cuestiones relacionadas con la política ... o con el dinero.

Lo más triste de esa decisión de eliminar la enseñanza del castellano es que el PSC, partido hermano del PSOE, por no decir que es lo mismo que el PSOE, se ha colocado en el mismo bando que los independentistas, lo que dice mucho del sentido constitucional de su máximo dirigente, Salvador Illa... y del propio presidente de gobierno, que no ha pronunciado una sola palabra de respeto a los muchos catalanes que quieren ser tratados como españoles.

Los ojos se han clavado en Feijóo. Los organizadores, la Plataforma Escuela para Todos, que cuenta con el respaldo del PP, Vox y Ciudadanos, quería que se sumara a la manifestación, pero el presidente del PP se excusó desde el primer momento. Ese día intervenía en Toledo ante sus diputados, senadores, eurodiputados y parlamentarios autonómicos, reunión que se clausuraba precisamente ayer con su intervención en la que, después de dos días de trabajo, expondría las líneas a seguir de cara a las próximas elecciones. Trabajo al que dedica todo el día, con especial dedicación a Cataluña.

Por muchas razones. Más allá de su defensa del castellano, bien conocida porque no hay entrevista en la que no haya cargado contra el independentismo, sabe que Cataluña aporta 48 diputados al Congreso. Es decir, que si el PP no incrementa su representación actual, será difícil que Feijóo se convierta en presidente.

¿Debería Feijóo haber acudido a la manifestación de Barcelona? Quizás sí. ¿No hacerlo significa que no le preocupa la mala vida que da el independentismo a los catalanes que se sienten españoles? Rotundamente, no.