Feixóo, un grande xestor...

VAI. Esta vez seica vai Núñez Feixóo para Madrid. Polo menos así o din todos os titulares e, como razoaba Antón Trabanca o outro día nestas páxinas, “eses titulares non se publican sen o nihil obstat de Monte Pío”.

Así que todo o que sabemos é o que quere Núñez Feixóo que saibamos. O demais son incógnitas, pois el, ben agudo, nin confirma nin desminte nada. Pretende que antes lle poñan a presidencia do PP, cal llas poñían no seu día a Felipe II. Será así ou non será. Esa é a cuestión.

Núñez Feixóo cimentou o seu poder en Galiza controlando, dun ou doutro xeito, os medios de comunicación, tanto públicos coma privados. Sabe que Madrid non é Galiza e que alí, desde hai moito tempo, a denominada dereita mediatica, apostou por ditar a política na Corte e decidir quen ten que levala a cabo.

Que ninguén pense que están a propor un cambio no PP! Non chaman a Feixóo para facer limpeza, nin para pór orde, nin para emprender unha nova etapa. Só hai que lembrar o que lle pasou a Hernández Mancha cando quixo rematar coa corrupción interna e facer un partido á “europea”!

Agora apostan por Feixóo, pero fano cun só obxectivo: que recupere a Moncloa. Reconquistar a Moncloa, que enxergan como a súa finca particular, é o único que lles importa. E canto antes, porque hai que chegar a tempo no reparto dos fondos europeos.

Así pensan boa parte dos votantes, da militancia e do capital que agora o apoia. Ese foi o apuro que lle meteron a Casado e, cando viron que Sánchez estaba asentado no Goberno, decidiron mudar de candidato. A dereita española, mandando toda a vida, non sabe facer política na oposición, pois ten un grande déficit democrático.

Feixóo ten que pactar con Ayuso. E se Casado, como semella, ten razón no da corrupción na Comunidade de Madrid... Nuñez Feixóo sabe que, se quere asentarse na presidencia do PP, vai ter que defender os intereses madrileños. Acoden a el por ser unha grande xestor da súa propia imaxe. Están convencidos de que a imaxe é a que gaña as eleccións.

Moncloa, Moncloa, Moncloa...! A Moncloa é único importante.