Felipe VI, hoy a examen

EL mensaje de Navidad del rey Felipe VI de esta noche no puede calificarse de tradicional, como era costumbre. Por tres razones a mi modo de ver. En primer lugar por la gravísima crisis sanitaria que padecemos, prácticamente a la largo de todo el año 2020, a la que hemos de sumar los tremendos daños colaterales económicos y sociales que acaban de comenzar; en segundo término por la complicada situación en que se encuentra su padre, el rey emérito Juan Carlos I, todavía miembro de la Familia Real aunque se le hayan retirado de derecho y de hecho todas o las principales las prerrogativas de las que pudiera disfrutar, y por último, y en parte como consecuencia de lo segundo, por los intentos cada día más impetuosos de una parte del Gobierno, la de Podemos con la colaboración de los partidos independentistas, de provocar un cambio del actual sistema político, saltándose por la bravas la ley del leyes, la Constitución.

El mensaje, aunque guarde las formas, ha de abordar estos asuntos de fondo, por muy espinosos que resulten. El monarca no es

solo el rey, es el jefe del Estado, y aunque no gobierne su voz debe

tener la fuerza moral del cargo

que ostenta.

Lo que en estos momentos es la gran prioridad, derrotar al virus, seguramente pase a segundo plano al cabo de un tiempo relativamente corto. La vacuna está a punto de iniciar el contraataque a la pandemia, con la seguridad de que será arma eficaz, aunque se habrá llevado solo en España decenas de miles de vidas humanas, ya 50.000 según cifras gubernamentales y bastantes más en cómputo real. Para paliar los efectos sobre la economía contamos con el amparo de las instituciones europeas, hay que decir que afortunadamente porque en el ámbito español no disfrutemos precisamente en este momento de la mejor dirigencia política: un Gobierno débil, en minoría e internamente enfrentado.

Felipe VI no tiene más remedio que referirse hoy al rey emérito, dejando claro que las posibles irregularidades o ilegalidades del anterior jefe del Estado no pueden condicionar y menos manchar la institución. Evitar los efectos negativos no es fácil, por no decir imposible. Con razón, la opinión pública asiste perpleja a las informaciones que sobre Juan Carlos I se van publicando.

Pero después de 40 años de democracia la sociedad española es lo suficientemente madura como para distinguir entre instituciones y personas, por eso se requiere máxima claridad y transparencia. Es obligación de la Casa Real y del Gobierno proporcionarlas. Esta noche es el turno del rey.

En la prueba más difícil a la que se somete, superior incluso al de octubre de hace tres años tras la intentona sediciosa en Cataluña, el jefe del Estado no debería dejar al margen la defensa de la Constitución, sobre la que cabe su modificación, pero siempre por cauces legales. La Carta Magna dio a España el periodo de mayor bienestar, paz y libertad de su historia. El examen va a ser calificado por la ciudadanía. De nada valdrán las valoraciones de los grupos políticos, sean a favor o en contra. Las tienen escritas de antemano. Digamos que Felipe VI se somete al dictamen de un jurado popular de 47 millones de miembros. No nos defraude.