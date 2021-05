Felipe y ‘Friends’

EL regreso simultáneo de Felipe González y Friends a la televisión presenta elementos similares. Es un viaje hacia la nostalgia, sobre todo hacia la nostalgia de la propia televisión. Quiero decir que tal vez ya hemos acumulado suficientes horas catódicas como para sentir nostalgia de lo televisado, mucho más que de lo vivido. Friends era ficción y Felipe González realidad, o al revés, no lo recuerdo bien, pero forma parte de nuestro particular bildungsroman, de nuestra propia historia de formación.

Felipe volvió a la televisión la otra noche, con Pablo Motos, y supongo que con muchísima audiencia. Lo vi de refilón, porque ando ocupadísimo y sólo tengo tiempo para los spots de 20 segundos, y no siempre, pero eso es mucho más que un anuncio de 20 segundos, y Felipe lo sabe. Su mera presencia, sonriente y tal, daba un vuelco al programa, acostumbrado a famosos casi siempre con ganas de diversión cómplice (aunque recuerdo que también estuvo Justin Bieber), pero no tanto a políticos. No me pareció que hubiera bailecitos y cosas, o sea, un respeto, ni mucha hormiga, pero vamos, que fue una ocasión de oro, tanto para el programa como para el invitado.

Y eso me lleva a pensar en Las chicas de oro, no sé si se acuerdan. Sé que esa serie no podrá volver como Friends (aunque sea un rato), pero nos enseñó que hay un momento en que el humor se hace más irreverente, más socarrón, menos político, y eso es quizás en la provecta edad, cuando ya nada importa demasiado y puedes reírte de todo, decirlo todo, pasar de casi todo.

Felipe parecía muy en forma en esta televisión pop de Motos, que se ha hecho hace mucho con el prime time de este país. Es un programa a medio camino entre el late show, aunque sea temprano, y una gymkana en la que siempre gana Will Smith, un tipo que casi parece ya de Móstoles, lo mismo que en el fútbol siempre juegan once y gana Alemania (o así era antes).

Según los puristas (por no hablar de los nuevos gurús, personal shoppers de las modas ideológicas), quizás no fuera el programa más adecuado para Felipe y por eso hizo muy bien en acudir. Porque él ya es también un Chico de oro. Y porque de un político retirado se saca más que de uno en activo: al menos en un plató.

No defraudó González, que habló de lo humano, de lo divino y del Gobierno. A su manera. Habló del pasado, de los coleguitas del poder, de los líderes mundiales con los que ya no te encontrarás en una partida de dominó (bueno, Fraga lo hizo con Fidel en 1992), pero fue dejando recados, como su negativa a los indultos catalanes, “en estas condiciones”, según dijo.

No sé si Sánchez vio el programa ni si piensa acudir, para contrarrestar, porque El hormiguero tiene más tirón que las alocuciones oficiales, eso seguro, y es difícil competir con él sólo desde las bancadas del Congreso o desde el atril de Moncloa. Algunos ven una dificultad en la coexistencia de esas dos almas del socialismo, si es que son dos almas. Pero Felipe hace tiempo que ejerce de verso suelto, porque puede, si es que la política tiene aún algo de poesía.