EN días coma estes, nos que case sempre almorzamos información cunha alta dose de sapos e sordidez, non me explico como esa noticia tan glamourosa de que no Seminario (Menor) vanse poder matricular rapazas, non levantase máis aleluias entre os politólogos. (E sobre todo entre os pulpitólogos, por contigüidade levítica).

Dito sen ironía: un anuncio tan poético, no medio das prosas políticas que hoxe tanto nos aburren, podería ter a marca Valle-Inclán. Non nese significado de esperpéntico tan gustoso e gastado nos medios de comunicación, senón no sentido de encantamento, coma o que emana, v.gr., do perfumado libro Flores de almendro, onde encontramos os contos composteláns máis meleiros de don Ramón. Ten dito Torrente Ballester que lle gustaban tanto estas Femeninas, que daría toda a carrada dos seus gozos e sombras e sagas por unha soa destas almendradas flores.

Se don Ramón levantase a cabeza, e nun dos seus paseos polas rúas de Santiago vise saír do Seminario un ramallete de raparigas, reloucaría. E de seguido iría na procura da súa mesa no Derby para escribir un conto augurando femininas epifanías incluso para a res publica. Porque destas vindeiras xeracións femíneas mesmo podería xurdir unha maneira de facer política con marca de orixe comparable á da chamada seminariaxe (ou seminariato) da política galega, que neste último medio século deu un verniz singular a diversas actividades e carreiras públicas na nación.

O que pasa é que os nosos científicos sociais son moi preguiceiros e aínda non lle meteron man a estes temas tan importantes, empezando polo necesario estudo do noso campusinado (de campus, non de campo), esa nova e confortable clase media onde veñen aniñando subcastes moi rechamantes, algunha tan furadora coma a seminariaxe autonómica (“los obispos interruptos”, como rosman os analistas underground), que sentou as súas cachas en “cáguedras” (léxico quevediano) e cadeiras de facultade, Parlamento e goberno. Pois resulta que as concupiscencias desta xentiña tivo sementeira no Seminario.

Por iso agora hai que estar atentos a esta “nova aposta pola educación” (en verba de colexio diocesano) da que vai ti saber que nova seminariaxe política pode saír. Vai ti saber que novos gobernos bipartitos, tripartitos, multipartitos poden armar, coma aqueles que xa nos teñen dado algúns follóns (e tamén algúns felóns) históricos. Pero desta vez seica vai ser con odore di femina e de eterno feminino. Liberanos, Domine. “Tengamos los ojos atentos al milagro”, como recomendaba Valle.