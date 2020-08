LA FESTIVIDAD del 15 de agosto ha sido constante en nuestra cultura desde casi veinte años antes de Cristo, por supuesto de la mano de Augusto, aunque su verdadero origen es todavía mucho más antiguo. Como tantas fiestas, su relación más potente se establece con la agricultura, con la celebración por los alimentos obtenidos de una naturaleza feraz (y a veces feroz) y por el almacenaje seguro de las cosechas, lo que a la larga recogieron calendarios y religiones diversas, pues el agradecimiento por la comida siempre está en la base de todas las creencias. Uno, que se educó en la magia y en la dureza del mundo rural, puede entenderlo muy bien.

El mundo detenido en mitad del espinazo de agosto, el sol inundando de luz nuestras vidas, los campos al fin libres para las futuras siembras, la camisa blanca de fiesta y los zapatos nuevos, si había suerte: así se construía el ferragosto que nos liberaba de las tareas engorrosas y del temor a una meteorología adversa. Parecía que el agua corría con otra claridad por los surcos de la huerta, donde aún engordaban las frutas que saludarían el otoño.

La luz de agosto crecía así sobre nosotros, en la creencia de que se inauguraba un mundo nuevo. No sólo era un paréntesis festivo, el momento de sacar al aire las mesas con los manteles blancos, como hacen en tantas poblaciones italianas, sino el de encontrarse con los parientes de los pueblos próximos, que concebían un mundo sin horarios, salvo las del ordeño y la hora de echar el agua y el forraje. Aún se manejaba el tiempo por el sol y por las obligaciones del ganado. El mundo no era entonces un lugar férreamente organizado y dispuesto, en el que las normas estaban en la boca de todos, sino que gozábamos de un cierto desprecio por la tiranía de los relojes. El tiempo era flexible, las sobremesas largas, las siestas, siempre, en alguna sombra fresca.

Pienso en esto en días como hoy, mientras la pandemia vuelve a crecer por todas partes, ahogándonos con la letanía de sus números. Aquí, en este rincón de la Costa da Morte donde alimento el espíritu (y no sólo), en este lugar inigualable que nos limpia de todo mal, las rocas y el océano transmiten una sensación de poder y de estabilidad que uno agradece, pues ahora somos hijos de la más absoluta incertidumbre. No he escuchado ambiente de fiesta, o muy poco, quizás no suban los pasacalles como solían, anunciado el aperitivo, pero habrá camisas nuevas y comidas en las casas blancas y azules, donde la gente llega con la mascarilla que dramáticamente nos iguala. Durante el fin de semana reconstruiremos los sueños de un ferragosto que no se parecerá en nada a los anteriores, como ya no se parece la vida, aunque el océano continúe a lo suyo, sin concesiones, demostrando quién manda aquí.

No falta la tristeza al comparar este día roto por lo que nos está ocurriendo con aquellas andanzas infantiles, el agua perfecta de los surcos de la huerta, los calderos metálicos donde enfriaban las bebidas, el blanco inmaculado de los manteles. Pensábamos que nada malo nos sucedería jamás. Gozábamos de la mayor felicidad posible: el abandono del reloj, el sol iluminando la alegría, los abrazos y la risa, siempre la risa. Ahora me pregunto si todo se está haciendo añicos, y no sólo por la pandemia.