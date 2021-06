Fin de curso de la “EAEM”, en el Paraninfo da Universidade

A estas alturas del año, la “EAEM” presenta rendimiento de resultados con una serie de seis conciertos, que podrán seguirse en el Paraninfo da Universidade- 20´30 h-, con una primera cita este lunes, día 7, de la que serán tres los protagonistas. Juan A.Vázquez- percusión- toma en arreglos dos páginas de J.S.Bach, la “Partita para violín solo nº 3, en Mi M. BWV 1006”, perteneciente a la media docena de piezas maestras del período de Köthen y que entre la posibilidad de que fueran escritas para Pisendel o para él mismo, resultará una cuestión de importancia secundaria, ya que el elemento central se halla en la escritura que investiga a fondo las posibilidades de un solo instrumento, hasta llevarle al límite. La “suite para laúd solo nº1, en Mi m. BWV 996”, es pieza que arrastra ciertas dudas sobre su cronología, aunque sugiere su ubicación en Weimar- 1708/17-, e incluso se llegó a dudar de la autoría , amparándose en el condicionante de que el laúd no fuese el instrumento apropiado sino el lautenklavymbel o el Lauten-Werck.

En salto de época, nos encontraremos con Jarryd Elías, a través de “Hero´s Jouney”, pieza que tendrá acomodo en el proyecto “Italy Percusive Arts Society Timpani Competition”. Este músico de Detroit, estudió en la Eastman School of Music, con Michael Burritt y se especializará en Seatle, en la modalidad de “Films Scores”, de la que saldrán la mayoría de sus importantes trabajos, recibiendo el “Soundtrack Award”, de 2019. También destaca por sus cortos y compromisos para televisión. Alexej Gerassimez contará con “Asvebtures” , un artista dedicado a sus indagaciones a partir de los géneros clásicos, el jazz y el minimalismo. Natural de Essen, colabora con formaciones alemanas, desde la “NDR Radiophilharmonie “, a la “SWR Symphonie O.” y la “Munich P.O.”. En 2017, preparó la música y la coreografía para ”Sasha Waltz”. En su creación, estudia las posibilidades de las resonancias rítmicas y tonales de las peculiaridades idiosincráticas de la materia en estudio.

El violinista Christian Casanova, se guarda la “Sonata nº 1, para violín solo, En Sol m. BWV 1001”, tal cual y como ejemplo de obras que culminan la historia del instrumento, cuyas grabaciones en la actualidad suponen las delicias de profesionales y entusiastas. Las estructuras de unas a otras, serán lo más diverso para beneficio de las mismas, siendo las sonatas un patrón de las formas “da chiesa”, por la situación de sus tiempos, además de aportar elementos italianizantes. Brahms, en conveniente adaptación del “Concierto para violín en Re M. Op. 77”. Un concierto que agudos estudiosos ligarán con la evolución de la “Segunda Sinfonía”, no tanto por la tonalidad como por su carácter. El concierto para violín de Brahms, despliega el más complejo virtuosismo y el mayor grado de perfección.

El flautista Henrique Medeiros, tendrá la “Sonatina para flauta y piano” de H.Dutilleux, idea de una estética que observa algunas constantes definidas por la calculada organización del “tempo” musical y que en ensayos como este, ayuda a entender obras de pretendidas ambiciones de consideración, al estilo de las “Tres estrofas sobre el nombre de Paul Sacher” o la destinada al veterano Festival de Aldeburgh, de considerable aceptación, las “Four Aldeborgh”, en esa ocasión para oboe, clave y percusión, de una absoluta originalidad. J.S.Bach, con la “Sonata para flauta y continuo en Do M. BWV 1033”, de la serie de obras que no forman una entidad homogénea, en concreto por el protagonismo de la flauta, en parte por la cronología de su evolución y las atenciones que concederá a otras instrumentaciones. Mozart estará por el “Cuarteto para flauta y cuerdas, en Re M. K. 285”, una sublimación de una galantería que se sobrepone al estereotipo estilístico para alcanzar el ideal de una mundanidad musical, entendidas como categoría estética.

Mañana día 8, Bernardino Assunçao-clarinete- entrará con la “Sonata nº 1, en Fa m. para clarinete y piano Op. 120”, de J.Brahms, obra que respira el aire desguarnecido que envuelve a todas las creaciones tardías, revistiendo una dulce melancolía de austera suavidad e interioridad meditativa. Una de las primeras audiciones, estaría reservada a su querida Clara Schumann, un sesión en privado, en Frankfurt (1984), siendo solistas el autor y su compañero Mühlfeld, antes de la presentación vienesa a comienzos del año siguiente, en la mítica Gewandhaus, de Leipzig. J.Widmann, contará con la “Fantasie, for clarinet solo”, compositor y director con estudios en la Hochschule für Musik, en Freiburg, y profesor en la actualidad en la Barenboim-Said Akademie, tras pasar además por la Hochschule Musik und Theater, de Munich y por la Juilliard School, neoyorquina. Fueron sus maestros Hans Werner Henze, H.Goebbels, Wofgang Rihm y Kay Westerman.

El violinista Manuel J. Muñoz, tomará el “Concierto para violín y orquesta, nº 4, en Re M. K. 218”, de Mozart, que carga con el apelativo de “Strassburger-Konzert”, nombre que recibirá de su padre Leopold, merced al recuerdo de una tonada popular, que posiblemente hubiese conocido en Estrasburgo, durante uno de los ambicioso viajes de promoción del joven talento en la veintena. J.Brahms, de nuevo, con el sublime “Concierto para violín en Re M. Op. 77”, obra sometida al criterio del inestimable J. Joachim, y a otros sagaces virtuosos, que no dudarán en considerarle como imposible en cuanto a su ejecución, pero la voluntad del autor, conseguirá involucrar a fondo a su estimado Joachim. Durante tiempo se mantuvo lo que parecía un perjuicio insalvable.

La violinista Clara Pedregosa, se reserva la ”Partita para violín solo, nº 2, en Re m. BWV 1004” , en esta recurrencia a una obra de referencia, como es el “Concierto para violín en Re M. Op. 77”, de J.Brahms, al que también tendrá en mente- tres veces en este ciclo, como podemos comprobar-, el Bach pues que en las partitas del grupo, pudo apoyarse en la línea de las suite francesas, manteniendo la misma tonalidad en todos los movimientos, aunque de una pieza a otra, adopten con ingenio y dominio una estimable multiplicidad formal. La “Partita nº 2”, queda como una “chacona” que por sus dimensiones y virtuosismo, que exige a la intérprete, supera de forma importante al resto de tiempos de la obra. Ralph Vaughan Williams, en uno de los conciertos para violín y orquesta de mayor relumbrón, “Tha Lark Ascending”, toda una romanza fechada en el año amargo de 1914, antes de que la revise posteriormente siete años después y que se inspira a placer en un poema de George Meredith, en la evocación imaginada del vuelo de una alondra, con su estimable ascensión al infinito.

Para el día 10, el oboísta Luca Tognon, partiendo del “Dúo Concertante para oboe y piano”, de Antal Dorati, húngaro nacionalizado americano, y que se había formado como chelista, pianista y dirección, en la Universidad de Viena, llegando a ser director asistente de la Ópera de Budapest. Bartok y Kodaly fueron sus maestros, con los que realizará labores de investigación de campo, recuperando documentos históricos. Músico de imaginación portentosa, sobresaldrá por un amplísimo repertorio y entre los estrenos que llevó a cabo, destacan obras de Bartok, Paul Hindemith, W. Schumann, G.Schuller, Roberto Gerhardt o Nigg. Fue un compositor fecundo, con ejemplos como “Cantata” (1957), una “Missa brevis”, sobre un poema coreográfico; un “Concierto para piano”, para su compañera, Ilse von Alpenheim, y el ballet “Graduation Ball”, sobre valses de Strauss.

El fagotista Daniel Solis, tantea con el apacible Giocchino Rossini, con su “Concierto para fagot y piano FP 43”, las curiosidades del divino indolente en horas caprichosas, y que a modo de goteo, dejarán caer perlas que, con regular frecuencia, los músicos añaden a sus programas. Ahí están los “Duetti per corno”, las”Variazioni in Do Maggiore per clarinetto obligatto e orchestra”; el “Passo doppio per banda militare”; una divertida “Serenata”, de enfrentamiento entre viola, flauta, oboe, corno inglés y chelo, escrita en París, en 1823. De Francis Poulenc, el “Trío para piano, oboe y fagot”, dedicado a Manuel de Falla, resultando una de las composiciones de cámara más apreciadas, pieza en la que asoman las figuras de Haydn, Mozart o C.Saint-Saëns. Para Henri Hell, resulta el compendio de su talento como creador en el espacio camerístico, gracias a la habilidad con la que plantea la mezcla de lirismo y sentido del humor, en su claridad y simplicidad.

La violinista Silvia Cánovas, también se entrega al Bach de la “Partita en Si m. BWV 1002”, una obligada aproximación al grupo de las “Sonatas y Partitas para violín BWV 1001/6”, cuya primera edición completa fue promovida por Ferdinand David, aunque habría de esperar hasta 1843. Se recuerda la curiosa pretensión auspiciada por románticos como Felix Mendelssohn, quien tanto hizo por recuperar el oratorio “La Pasión según San Mateo”, de adaptar las piezas con acompañamiento de piano. Jan Sibelius, también en la elección de la Silvia Cánovas por el ”Concierto para violín y orquesta, en Re M. op 47”, composición que el autor revisará en 1905, y que se dio a conocer baj la dirección de Richard Strauss, en Berlín. Vivía el compositor entonces en Järvenpää, localidad cercana a Helsinki, favorecido por un ambiente apacible, que el concierto consigue trasmitir, en especial en el”Adagio di molto”. Obra claramente neorromántica y que curiosamente tardará en ganar aceptación, actualmente se programa con frecuencia gracias a su logrado carácter rapsódico.