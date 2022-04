“Fin de mes, fin do mundo, a mesma loita”

A folga dos camioneiros que mantivo case paralizada España foi para algúns analistas unha versión ampliada da protagonizada polos chalecos amarelos franceses do ano 2018, polo que non dubidaron en utilizar parte dos seus argumentos para interpretar a nosa. Lembramos que aquela folga do país veciño foi motivada pola alza do prezo do gasóleo como consecuencia dunha lei inspirada nunhas medidas contra o cambio climático que pretendían, vía taxas fiscais de determinados combustibles, orientar o transporte cara a actividades menos contaminantes.

A lei tivo que ficar sen efecto pola presión popular pero daqueles días, ademais do malestar cidadán e a derrota do Goberno, quedou para a posteridade un slogan, Fin du mois, fin du monde, même combat, que era contundente e acertado (como saben facer ás veces os franceses) e co que se proclamaba que non había oposición entre a loita contra os procesos que levaban o planeta a un desastre ecolóxico: a fin do mundo nas visións máis apocalípticas e a loita diaria das familias de menos recursos para acadar cun mínimo de sosego a fin de mes.

Nicolas Hulot, coñecido activista ambiental e efémero ministro para a Transición Ecolóxica e Solidaria de Macron (durou pouco máis de quince meses), foi o autor do slogan, e as ideas que o inspiraban seguiu defendendoas ata mesmo os nosos días. Segundo elas, o tradicional debate entre a falla de orientación social de moitas das medidas adoptadas a prol da conservación do planeta era unha confrontación falsa, pois un ecoloxismo ben entendido tiña que ter sempre presente como obxectivo a xustiza social e os dereitos das poboacións menos favorecidas. Formaban parte, polo mesmo, de idéntica loita.

De todas maneiras, nestas proclamas a favor desta harmonía non se tivo moi en conta a cuestión do ritmo de aplicación das medidas pertinentes, xa que se ben os obxectivos poden ser comúns, no caso da conservación se traballa normalmente con horizontes a longo prazo (o exemplo máis coñecido sería, quizais, o do cambio climático), mentres que o curto prazo atinxiría ás medidas da xustiza social. E con ritmos diferentes de traballo, xa se sabe, as atencións e interese cara aos mesmos obxectivos poden ser tamén moi diferentes. Por iso, aínda que non hai dúbida de que estariamos na mesma loita, a pouco que nos descoidemos poderían aparecer de contado as distorsións e desequilibrios que introduciría a realidade cotián.

Ten todo isto algo que ver co caso español? Ao noso entender coidamos que si pois, se ben as motivacións da folga de transportes foron bastante máis complexas que as de Francia, sobre todo cunha guerra polo medio que o convulsionaba todo, a actitude do Goberno fronte a esta e outras protestas si que podería interpretarse nesa dialéctica entre as accións a longo e a curto prazo que comentabamos. Semella como se o presidente Sánchez estivese só atento ás grandes decisións xeopolíticas do mundo, das que se sinte un protagonista privilexiado e diante das que os problemas domésticos serían só unha incómoda distracción. E xa non digamos dos seus ministros Ribera e Garzón, invocando obxectivos a longo prazo para a solución dos problemas ambientais e alimentarios do mundo con medidas que incidían moi directamente no día a día, e non precisamente dun xeito favorable, de determinados colectivos de traballadores españois.

É certo que os obxectivos do Goberno orientados a prever que o planeta derive cara ao seu desastre político e ambiental, A fin do mundo, son loables e todos deberiamos participar deles, pero tamén non é menos certo que un camiño que supón mudar de costumes e formas de vida moi arraigados na sociedade esixe, tamén, unha atención moi especial polo cotián e inmediato. Que as serias dificultades de camioneiros, agricultores e pescadores para chegar a fin de mes se teñan que poñer por diante doutros obxectivos de máis longo alcance non é máis ca unha proba de que as utopías non se constrúen só con ideas e bos sentimentos.

Sería moi necesario tamén que ao tempo que miramos con ilusión cara aos novos horizontes, esteamos tamén moi atentos ao chan que pisamos para non caer coa primeira pedra que se nos poña no camiño. Deste xeito, si que poderiamos falar dunha mesma loita.