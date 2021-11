Financiar las autonomías

LA reunión que mañana, martes, celebrarán en Santiago presidentes de distintas comunidades autónomas –hasta ocho hay convocados– se articula en una serie de encuentros entre distintas comunidades, en razón de la coincidencia de intereses y por encima de ideologías, respeto de la tan demorada como necesaria reforma del sistema de financiación autonómica. Actualización que a las aceleradas modificaciones de los primeros años de democracia (1980-1986-1992-1996-2009) contrapuso la parálisis que llega hasta hoy y en la que tuvieron peso determinante las crisis económicas.

Ello obligó a unos acuerdos de provisionalidad desde un condescendiente Estado proclive a incrementar la deuda pública con el generoso reparto de entre 8.000 y 11.000 millones de euros, según la anualidad, para satisfacer las reclamaciones de las autonomías; un café para todos que solo logró acentuar la exigencia de cada vez más dineros para el contento de todas ellas.

Por eso una primera observación de estas reuniones de afines, al igual que la no menos perversa de otras comunidades pretendiendo negociaciones bilaterales con el Gobierno central, no son sino una clara evidencia de cómo la constitucionalmente exigible solidaridad interterritorial queda supeditada al clásico “qué hay de lo mío”. Lo que lleva a concluir que todas estas reuniones previas entre comunidades con demandas afines no pretenden sino acentuar la necesaria presión para incrementar recursos con que afrontar los gastos de las competencias delegadas de educación, sanidad y bienestar social, que un informe de Funcas estima crecerán hasta 2030 en 35.837 millones, respecto de 2017.

Desde un punto de vista meramente tecnicista, la pretendida reforma de la financiación presenta no pequeños –sino insuperables– hándicaps a la hora de hacer compatibles medidas tan contrapuestas como la ordinalidad –las regiones mantienen el mismo puesto en la clasificación de riqueza per cápita antes y después del reparto– frente a solidaridad; criterio demográfico versus población ajustada, lealtad institucional contra suficiencia, o grados de descentralización frente a verdadera autonomía fiscal.

Sin olvidar el permanente agravio que, a su propia existencia, añade la continuada infraestimación en el cálculo del cupo vasco o la aportación de Navarra y el más exigible principio de que los criterios de dicha financiación sean finalistas respeto del objetivo real y no se desvirtúen subvencionando embajadas, televisiones regionales, inversiones en el sector público empresarial... para achacar luego los débitos en una pretendida insuficiencia financiera.

Pero más allá de la más económica que política necesidad de navegar con criterios de racionalidad y redistribución en la armonización autonómica a través de las herramientas que suponen la recaudación de tributos o los fondos de Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competencia, la aproximación al debate de la financiación autonómica presenta otra más importante vertiente política que se intuye de difícil abordaje en los actuales momentos de tan acentuada controversia política.

El primero, el arbitrario peso que en la Comisión de Política Fiscal y Financiera tiene cada uno de sus integrantes, así como la continuada falta de transparencia, en reuniones sustraídas al conocimiento de la opinión pública.

Y el más trascendente, la necesidad de abordar de vez el desarrollo pleno de la Constitución dedicando el Senado a su primigenia función como Cámara de las autonomías y, en consecuencia, el único y legitimado árbitro para dirimir cuestiones de tan acentuada controversia como supone una financiación del Estado de las autonomías que ratifique la constitucional exigencia de todos iguales en derechos y deberes. Justo lo que no se hará.