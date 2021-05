Fisiognómica electoral

VAI ti saber o que pode dar de si o día 4 en Madrid. Madrid de corte a checa, titularía un daqueles novelistas belicistas do bando nacional (que ben escribían os cabróns), coma Agustín Foxá. Madrid de corte a corte, titularía hoxe un novelista galego (que saiba galego), presumindo da homonimia enxebre entre corte (o aberto) e corte (o cerrado): Madrid, en eleccións, pasou da corte (residencia monárquica) á corte (residencia gandeira). E xa non hai ciencia nin chencha política que poña alí un chisco de luz. Tal semella que “a democracia é unha fatalidade”, como dicía H.G. Wells (que tamén era un pouco facha).

Se se quere entender algo do que pasa na nación madrileña se cadra hai que recuperar a vella ciencia fisiognómica. A invasión –pandémica– das especies STEM está propiciando non só a aSTEnia dos grandes saberes librescos da humanidade, senón a extinción ecolóxica de moitas modestas ciencias culturais, coma a fisiognómica (o seu último sabio foi don Julio Caro Baroja), que agora poderiamos recuperar para a análise dos debates electorais televisivos, coma o destoutro día.

Desde logo os argumentos fisiognómicos (que relacionan o carácter dun político con determinadas (dis)formas do seu rostro) eran esenciais en Grecia e Roma, desde os socráticos aos ciceronianos, e mesmo despois aproveitados polos Padres da Igrexa, coma san Gregorio Nacianceno, que polas dismorfias do rostro do emperador Xuliano sabía prefigurar as calamidades do seu goberno.

No único debate que desta vez puido ser en Madrid (os demais abortaron), o elemento facial que guinda máis lectura son os labios, e xa unha lei fisiognómica nos adianta que un líder político é froito da rosa (ou das espiñas) dos seus labios. Os labios son o idioma do corazón. Cando Iglesias lle ordenou ese día a Ayuso “No sonría” estábanos dando o retrato del mesmo, estaba escribindo con tinta de pluma autobiográfica o seu odio ao lapis labial. El quixera azoutar até sangrar eses labios de Isabel debuxados en corazonciño de postal Belle Époque, que gañan poder electoral mercé ao arquetipo da “vecinita de en frente”.

Porque o voto en urna non só é unha entrega ou doazón, senón tamén unha posesión (aínda que este voto de voluptuosidade nunca o entenderán os pulpitólogos de voto de castidade). A Pablo Iglesias falloulle o lapis de labios: non soubo debuxar un corazón. Ese seu característico rebique labial (que remite a cándidos e púberes días de timidez) só é o debuxo da máscara que oculta a daga. Son labios que só saben traballar a labia (do resentimento). Son “beiços de cizânia”, que diría un portugués (apuntamento lusófono!). En tempos tan turbios hai que volver á vella ciencia fisiognómica, que axuda moito a saber con que tropa andamos.