Francia: candidatos da nostalxia

A pouca atención que prestemos á situación francesa, é doado decatarse que o ambiente que se respira alén dos Pireneos é de desánimo nacional. Definitivamente quedou desfeito o sistema de partidos que conformou a Quinta República. Así, os vellos gaullistas, transformados en RPR en 1976, pasaron en 2002 a chamarse UMP para defender o segundo mandato presidencial de Jacques Chirac; a este sucedeulle Nicolas Sarkozy, quen en 2015 transformou a formación en Les Républicains despois de perder para un segundo mandato fronte a François Hollande.

Os socialistas (que nunca incorporaron o F de Francia ás súas siglas), pola súa banda, con este candidato pasaron o deserto despois dos dous mandatos de Mitterrand (1981-1995) pero con el tamén desapareceron as aspiracións socialistas á presidencia: en 2017, un antigo membro do PS, Emmanuel Macron, venceu na segunda volta á candidata de dereita extrema, Marine Le Pen.

Xa quedaran atrás os tempos nos que no PCF Georges Marchais era o eterno candidato ás presidenciais, nas que so tirou algún froito cando en 1981 defendeu a unión das esquerdas con Mitterrand e obtivo algúns ministerios ata a ruptura en 1984.

A sociedade francesa cambiou -por ela e polas influencias globais- e a expresión das súas aspiracións políticas tamén. Destruído o sistema económico que articulaba o vello proletariado (minería, industria, empresas estatais), boa parte de este mantivo a súa condición de “clase nacional” para pasar a votar á Fronte Nacional de Jean-Marie le Pen (desde 2018, Reagrupamento Nacional). Era a primeira manifestación pola nostalxia dos tempos de traballo seguro, que coincidía co aumento da inmigración, especialmente desde as vellas colonias.

De cara á primeira volta que vai ter lugar este domingo 10, Macron parte coma favorito malia as adversidades que tivo no seu mandato (revolta dos chalecos amarelos, pandemia). A esta situación cómpre engadir que malia a resistencia para conservar a grandeur (cando Francia era alguén), a nivel mundial moitas das decisións pasaron de París a outras capitais, non necesariamente de grandes potencias. Engadamos a iso que a lingua francesa, franca ata mediados do século XX, perdeu a súa influencia fronte a ese inglés de academia que hoxe domina o mundo. Incluso na UE despois do Brexit, cando so é lingua oficial en Irlanda.

Se atendemos as enquisas da última semana previa ás eleccións, aparte dunha abstención dun 30%, Macron e o seu partido En Marcha tería unha intención de voto dun 26,5%. Seguiríanlle Marine Le Pen (20%), Jean-Luc Mélenchon (16%), Éric Zemmour (11%) e Valérie Pécresse (9,5%). O resto de candidatos xa non terían opcións, incluída a que foi alcaldesa de París Anne Hidalgo.

Temos así que a extrema dereita sumaría unhas preferencias de máis dun 30% se ben non se poden mesturar as aspiracións de Le Pen e de Zemmour: orixes distintas e propostas distintas. A primeira -experiencia obriga- modulou o discurso establecido polo seu pai para pasar a un populismo de dereita relativamente educado (malia as súas filias por Trump e por Putin) que en xeral non se afasta dos principios republicanos e que dalgún xeito xa forma parte da paisaxe política francesa. Non esquezamos que o trampolín que tivo o vello FN foi o sistema proporcional que Mitterrand estableceu para a Asemblea Nacional para debilitar aos gaullistas.

Zemour, pola súa banda, representa -como tempo atrás fixera Jean-Marie Le Pen- as propostas xenófobas e ultratradicionalistas (antifeminista, antiLGTBI), amais de nacionalista no ámbito económico (é neoliberal). Xornalista de profesión, procede dunha familia xudía do norte de África e expresou sen ambaxes a súa oposición á presenza do islam na sociedade francesa (foi condenado por odio). Non en vano bautizou como Reconquista á súa plataforma.

E no campo da esquerda, ausentes as propostas moderadas (PS, PCF, Verdes), a referencia é Unión Popular, liderada por Jean-Luc Mélenchon, de A Francia Insubmisa, formación populista. Malia os seus exabruptos, conseguiu nuclear boa parte do voto útil de esquerdas, que aspira a chegar á segunda volta, nin que sexa grazas ao desgaste mutuo das dereitas. Abertamente contrario a Macron, propón a saída de Francia da OTAN e nega as medidas reformistas propostas polo candidato de centro e presidente saínte, a quen considera ultraliberal.

Joaquim Ventura